RFI – Linea Napoli-Roma, via Cassino: modifiche al programma di circolazione treni per lavori di manutenzione straordinaria

Proseguono gli interventi di potenziamento infrastrutturale da parte di Rete Ferroviaria Italiana (nella foto, l’a. d. Vera Fiorani) sulle principali direttrici ferroviarie della Campania.

Dalle ore 20.00 di sabato 14 alle ore 3.45 di lunedì 16 maggio RFI eseguirà interventi di manutenzione straordinaria nel tratto tra Napoli e Cancello sulla linea Roma-Napoli, via Cassino. Per consentire l’operatività dei cantieri la circolazione ferroviaria subirà modifiche e variazioni di percorso. Saranno interessati alcuni treni regionali e metropolitani, in particolare:

– i treni della relazione Cassino-Vairano-Napoli Centrale da Caserta a Napoli seguiranno il percorso via Aversa;

– i treni delle relazioni Rocca Ravindola/Venafro-Napoli Centrale saranno deviati via Aversa;

– i treni della relazione Caserta-Napoli Centrale (via Cancello) saranno originari/limitati Cancello;

– i treni della relazione Caserta-Napoli Campi Flegrei saranno originari/limitati Gianturco o cancellati;

– i soli treni 5895 e 5899 della relazione Roma Termini-Napoli Centrale (Via Cancello) saranno deviati via Aversa; per i viaggiatori di questi due treni predisposto un servizio di bus sostitutivi da Villa Literno per le stazioni di Napoli Centrale e Caserta e tra San Marcellino e Caserta.

I collegamenti tra le stazioni di Napoli, Caserta e Cancello saranno garantiti con un servizio di bus sostitutivi con frequenza ogni 30 minuti, e ogni 15 minuti tra le stazioni di Cancello e Napoli nelle fasce orarie 7:00-9:00 e 16:00-20:00.

Il programma di circolazione dei treni è disponibile nelle stazioni, sul sito di RFI e sui canali web dell’impresa ferroviaria.