Pirelli, cresce l’utile netto

Il gruppo Pirelli (nella foto, l’a. d. Marco Tronchetti Provera) chiude il primo trimestre del 2022 con un utile netto di 109 milioni di euro, in crescita del 160% rispetto ai 42,2 milioni dello stesso periodo del 2021. Tra gli altri risultati, i ricavi aumentano del 22,1% a 1,521 miliardi di euro, mentre il risultato operativo adjusted sale del 35,4% a 228,5 milioni. La posizione finanziaria netta è negativa per 3,580 miliardi, contro i -2,907 miliardi a fine dicembre e i -3,911 miliardi del marzo 2021. Il cda, informa una nota – ha cooptato Yang Shihao quale nuovo consigliere in sostituzione di Yang Xingqiang. Pirelli rivede le stime per il 2022 aumentando quelle per i ricavi ma diminuendo la previsione per l’Ebit margin adjusted. In uno scenario in cui “le tensioni geopolitiche e il calo della domanda in Cina per le misure di lockdown frenano le prospettive di crescita economica globale”, Pirelli si attende ricavi compresi tra 5,9 e 6 miliardi di euro (5,6-5,7 miliardi la precedente stima), con volumi totali in crescita tra +0,5% e +1,5% (+1,5% e +2,5% la precedente indicazione). I volumi High Value sono attesi in aumento tra il 5,5% e il 6% (6-7% in precedenza).

L’Ebit Margin Adjusted atteso è pari al 15% (tra 16% e 16,5% la precedente indicazione che risaliva a febbraio), con crescita dell’inflazione e dei costi delle materie prime più che compensati dal price/mix e dalle efficienze. “Sono in corso di definizione – afferma una nota – ulteriori azioni per migliorare tale target di profittabilità che riflette prudenzialmente l’impatto della crisi Russa-Ucraina e il calo della domanda in Cina per effetto delle nuove misure di lockdown, in parte compensato dalla migliore performance attesa in Nord e Sud America”.

Inoltre, la generazione di cassa netta ante dividendi è attesa a 450 milioni circa (tra 450 e 480 milioni in precedenza) in linea con il minimo del range indicato a febbraio. Gli investimenti sono confermati pari a circa 390 milioni di euro (6,5% dei ricavi).