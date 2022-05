Sardegna, sono 40mila le imprese guidate da donne

Sono circa 40.000, in base ai dati del 2021 le imprese guidate da donne in Sardegna, il 23,9% di tutte le realtà produttive dell’Isola. Di queste oltre quattromila sono gestite da giovani. Su tutta la platea delle donne imprenditrici, quasi 5.946 sono imprese artigiane. Il dato è stato diffuso nel corso del seminario regionale organizzato a Sassari dalla Confartigianato sul ‘Fondo Impresa Femminile’. L’evento è stato aperto dalla Presidente di Confartigianato Imprese Sardegna, Maria Amelia Lai che ha esposto dati, analisi e statistiche. È seguita la relazione della Viceministra del Mise, Alessandra Todde, che ha presentato la misura e le opportunità per le attività produttive. Il Fondo Impresa Femminile, infatti, incentiverà le donne ad avviare e rafforzare nuove attività per realizzare progetti innovativi nei settori dell’industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, servizi, commercio e turismo. È sul lavoro delle donne che si è abbattuta con maggior violenza la crisi Covid: i numeri, anche se in leggera ripresa (come dicono i dati di qualche giorno fa) evidenziano come queste oggi lavorino meno rispetto al 2019. Nel periodo della pandemia nel Paese, infatti, si è registrato un calo del 7,8% dell’occupazione femminile indipendente, a fronte del -6,1% registrato dalla componente maschile. Trend negativo anche sul fronte del fatturato delle imprese guidate da donne con una diminuzione di 4,4 punti rispetto alla media. Non va meglio per quanto riguarda gli impegni familiari dove le donne, nel ruolo di genitore, a causa della chiusura delle scuole durante la pandemia hanno sopportato un carico di lavoro doppio rispetto agli uomini.

Per quanto riguarda il mercato del lavoro a ottobre 2021 l’occupazione rimane inferiore dello 0,8% rispetto ai livelli pre-crisi (febbraio 2020), tuttavia si registra un calo dell’1,1% della componente femminile d’intensità doppia rispetto a quella degli uomini (-0,6%). Un’analisi della dinamica dell’imponibile della fatturazione elettronica per settori, che considera il peso settoriale delle imprese femminili, evidenzia che i ricavi delle imprese femminili sono di 4,4 punti percentuali inferiori rispetto alla media.

A livello territoriale, nella vecchia provincia di Cagliari le imprese donna sono 16.114 di cui 2.464 artigiane (15,3% sul totale imprese donna), su Sassari-Gallura sono 12.652 di cui 2.075 artigiane (16,4%), a Nuoro sono 7.456 di cui 1.056 (14,2%) artigiane e a Oristano 3.132 con 350 artigiane (11,2%).