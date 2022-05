Inno alla gioia, in versione rock, come simbolo di pace

Mai come in questo momento bisogna tifare per la pace e la concordia tra gli uomini ed è per questo che vi proponiamo l’ascolto del meraviglioso Inno alla gioia di Beethoven, riarrangiato in una suggestiva cornice rock, come auspicio di un miglioramento della situazione E’ un brano importante che è un punto cardine cultuale del nostro essere cittadini europei. Questa energica versione ha già dieci anni ma non li dimostra e vive della creatività dell’European Union Anthem. La Delegazione dell’Unione Europea in Albania, con la speciale attenzione dell’Ambasciatore e segretario generale della Farnesina Ettore Sequi, nella foto, ha prodotto questa canzone e il video musicale per il Premio Nobel per la Pace 2012 ricevuto il 10 dicembre di quell’anno dal Sig. Barroso, dal Sig. Van Rompuy e dal Sig. Schulz a nome dell’Unione Europea.