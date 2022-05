EdiliziAcrobatica, ricavi a 32,2 mln

Riccardo Iovino, Amministratore Delegato di EdiliziAcrobatica S.p.A., ha reso noto al Consiglio di Amministrazione, riunito in data odierna, il valore dei ricavi prodotti dalla Società, non sottoposti a revisione legale, nel suo contesto nazionale e internazionale. I ricavi prodotti consolidati al 31 marzo 2022 sono pari a Euro 33,3 milioni rispetto ad Euro 15,2 milioni del precedente esercizio e fanno registrare un incremento del 119,1%. In particolare, in Italia, i ricavi prodotti del primo trimestre sono pari a Euro 32,2 milioni e registrano un incremento del 123,3% rispetto al corrispondente dato dell’esercizio precedente, pari a Euro 14,4 milioni. Si segnala inoltre il positivo andamento del volume complessivo dei servizi consegnati sui cantieri italiani che ha registrato un incremento pari a circa il 267,5%: “Il primo trimestre dell’anno – ha commentato Riccardo Iovino, CEO & Founder di EdiliziAcrobatica S.p.A. – è stato caratterizzato a livello globale da una situazione di instabilità provocata dalla crisi internazionale scatenata dalla guerra in Ucraina che ha comportato inoltre rincari del costo dell’energia e delle materie prime. Da più fronti si sono segnalati gravi disagi, anche nel settore dell’edilizia tradizionale, relativi alle difficoltà di reperimento di materie prime necessarie all’installazione di cantieri, ma il nostro Gruppo non ha risentito di tale crisi, come evidenziano i numeri con i quali chiudiamo il primo trimestre. La nostra tecnica, quella della doppia fune di sicurezza, si è rivelata ancora una volta straordinariamente competitiva ed efficace, consentendoci di continuare a lavorare a pieno ritmo, soddisfacendo le migliaia di richieste di intervento fatte dai nostri clienti”. In Italia le sedi operative dirette al 31 marzo 2022 hanno raggiunto quota 78, con un incremento di 13 unità rispetto alle 65 raggiunte al 31 marzo 2021. Quanto alla controllata francese EdiliziAcrobatica France Sas, si segnala che i ricavi prodotti nel primo trimestre del 2021, sono stati di circa Euro 0,9 milioni, in crescita del 12,5% rispetto all’anno precedente, quando si sono attestati a 0,8 milioni. In Francia, il Gruppo ha raggiunto le 72 risorse, con un incremento di 6 unità rispetto al 2021, dislocate nelle 8 sedi operative francesi. Per quanto riguarda la spagnola EA Iberica, il cui primo point è stato inaugurato a Barcellona lo scorso 8 aprile, i ricavi prodotti si sono attestati a 0,18 milioni di Euro, mentre le risorse attualmente impiegate, tra le due aree operative di Barcellona e Lleida, sono 24. Infine, si segnala che la capogruppo EdiliziAcrobatica S.p.A. ha raggiunto al 31 marzo 2022 un totale di 1.103 collaboratori rispetto agli 825 registrati al 31 marzo 2021; includendo anche la controllata francese EdiliziAcrobatica France Sas, la Spagnola EdiliziAcrobatica Iberica, la controllata Energy Acrobatica 110 Srl e le attività in franchising, il Gruppo ha raggiunto complessivamente un organico pari a 1.473 unità considerata l’intensa azione di recruitment per diverse posizioni aperte e l’obiettivo di inserimento entro la fine dell’anno di almeno altre 400.