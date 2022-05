PPG ridurrà le emissioni di anidride carbonica presso il proprio sito produttivo di vernici e rivestimenti

PPG ha annunciato l’inizio dei lavori per la costruzione di un impianto di produzione di energia ad alta efficienza presso la sua sede di produzione di vernici e rivestimenti per il settore automobilistico di Quattordio (AL). Si prevede una riduzione del 13% dei costi energetici della struttura e del 10% in termini di emissioni di anidride carbonica (CO 2 ) su base annua.

Con un sistema noto con il termine ‘trigenerazione’, la struttura può funzionare alimentata da una miscela di gas naturale e 5% di idrogeno, che può raggiungere il 20% con un minimo investimento e, con ulteriori modifiche, anche il 60%. La nuova centrale funzionerà con un’efficienza complessiva stimata pari a circa il 75%.

Il progetto da 2,7 milioni di euro (2,8 milioni di dollari) rientra nell’ambito della partnership stretta tra PPG e Grastim, uno sviluppatore di soluzioni per la produzione di energia ad alta efficienza che includono trigenerazione e cogenerazione. PPG ha già completato nel 2021 un progetto da 2 milioni di euro (2,1 milioni di dollari) avvalendosi della tecnologia di cogenerazione di Grastim presso la sua sede italiana di Caivano, in provincia di Napoli.

Ai sensi del PPA (Power Purchase Agreement), Grastim è responsabile del finanziamento, dell’autorizzazione, della costruzione e della conduzione dei due impianti produttori di energia, nonché della loro gestione per i prossimi sette anni.

“Con il forte aumento del costo dell’energia, è essenziale attingere a qualsiasi risorsa in grado di ridurre i costi di produzione e rendere gli impianti più efficienti”, ha affermato Baldo Pavolini, direttore tecnico di Grastim. “L’uso di soluzioni per la produzione di energia ad alta efficienza costituisce non solo un vantaggio economico per i nostri clienti ma anche un vantaggio in termini di sostenibilità.”

“PPG è impegnata a promuovere iniziative a favore della sostenibilità e alla riduzione delle proprie emissioni di carbonio e una componente essenziale di questa strategia è la riduzione del consumo energetico”, ha dichiarato Silvia Ceratto, nella foto, PPG engineering and maintenance manager, Quattordio. “La nostra collaborazione con Grastim ci aiuterà a intensificare il nostro impegno e, possibilmente, servire da modello per l’implementazione di sistemi simili a livello globale.”