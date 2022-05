Circle riceve il premio all’”Innovazione” nell’ambito del Finance Gala & Summit organizzato da Integrae SIM

È stato assegnato giorni fa a Circle S.p.A. (“Circle” o la “Società”) – PMI Innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan a capo dell’omonimo Gruppo specializzato nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per l’innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale oltre che nella consulenza internazionale sui temi del Green Deal e della transizione energetica – il premio all’”Innovazione” nell’ambito del Finance Gala & Summit organizzato da Integrae SIM. Luca Abatello, nella foto, CEO & Presidente della Società, nel ritirare il premio ha commentato: “L’innovazione è da sempre al centro del nostro business nonché uno dei pilastri della roadmap Connect 4 Agile Growth 2024. Sia attraverso i software proprietari e servizi federativi CIRCLE sia mediante l’apporto consulenziale che offriamo in materia di evoluzione organizzativa e di processo, infatti, introduciamo tecnologie e strumenti in grado di innovare il mercato del trasporto e della logistica. Inoltre, i nostri servizi hanno l’obiettivo di semplificare, integrare e ottimizzare le procedure, incrementando il livello di automazione ed efficienza delle attività operative, riducendo gli sprechi e l’impatto sull’ambiente ad esse correlato”. Tenutosi a Milano in Via Tortona 27 presso Hangar 21, l’evento ha favorito l’incontro e la conoscenza del mondo finanziario con quello enterprise – nello specifico delle piccole e medie imprese – creando connessioni, collaborazioni e condivisione di progetti e strategie, anche attraverso meeting one-to-one e one-to-many con investitori istituzionali.