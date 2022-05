Poste Italiane, emesso francobollo che celebra il 160° anniversario della sua fondazione

Poste Italiane (nella foto, il condirettore generale Giuseppe Lasco) comunica che viene emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicato a Poste Italiane S.p.A., nel 160° anniversario della fondazione, relativo al valore della tariffa B pari a 1,10€. (racchiuso in un foglietto). Tiratura: centosessantamila foglietti.



Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta patinata gommata, fluorescente non filigranata.



Bozzetto a cura del Centro Filatelico della Direzione Operativa dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

La vignetta riproduce il logo del 160° anniversario della fondazione di Poste Italiane S.p.A.

Completano il francobollo la legenda “dal 1862”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.



Carattesristiche del foglietto:

Il francobollo è racchiuso al centro di un foglietto tra sei chiudilettera dislocati su due righe che riproducono, ognuno, alcuni dei loghi storici più rappresentativi di Poste Italiane che si sono succeduti negli anni.

In ogni chiudilettera è riportata la rispettiva data di riferimento del logo “1862”, “1947”, “1967”, “1986”, “1994” e “2005”.

Completano il foglietto i loghi dei chiudilettera ripetuti a tappeto sullo sfondo dell’intera superficie e, in alto, la legenda “160 ANNI DALLA FONDAZIONE DELLE POSTE ITALIANE”.



L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo Spazio Filatelia di Roma.



Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it.



Per l’occasione sono state realizzate due cartelle filateliche:

– una cartella A4 a tre ante, contenente il foglietto, una cartolina annullata e affrancata, una busta primo giorno di emissione, la tessera filatelica, prezzo 15€;

– una cartella in formato A5 a tre ante con serigrafia in oro, contenente il foglietto, la cartolina affrancata ed annullata e la busta primo giorno di emissione al prezzo di 9€.