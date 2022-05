STMicroelectronics pubblica il 25° bilancio di sostenibilità

STMicroelectronics, leader globale nei semiconduttori con clienti in tutti i settori applicativi dell’elettronica, pubblica il suo 25° bilancio di sostenibilità contenente i dati su performance e risultati del 2021. In collaborazione con clienti e partner, ST crea tecnologie innovative che apportano un contributo importante per superare le sfide ambientali e sociali con cui oggi si confronta il pianeta. “Questo è il nostro 25° bilancio, una tappa molto significativa dopo le iniziative pionieristiche di ST in questo campo. Nel 2021 abbiamo continuato a ottenere solidi risultati in tutti i parametri chiave della sostenibilità, compresi i passi iniziali del nostro percorso per diventare carbon neutral nel 2027. Siamo decisi a fare ancora di più e ad accelerare i nostri sforzi complessivi in tema di sostenibilità al fine di creare tecnologie per un mondo sostenibile, in modi sostenibili, e generare valore a lungo termine per le nostre persone e tutti gli stakeholder,” ha detto Jean-Marc Chery, President & CEO di STMicroelectronics. Nel 2021 ST si è dedicata attivamente, attraverso un approccio collaborativo, ai suoi impegni e programmi per la sostenibilità con l’obiettivo di creare un ambiente più sano, più sicuro e più inclusivo a favore delle persone e delle comunità e creare una crescita profittevole. Gli sforzi continuativi di ST in molte aree, descritte in dettaglio in questo bilancio, sono stati nuovamente riconosciuti nel 2021 con l’inclusione della Società negli indici DJSI World e Europe, così come in altre importanti classifiche e certificazioni internazionali per l’area ESG. Le tecnologie e i prodotti di ST consentono ai clienti di migliorare la sostenibilità e cogliere opportunità grazie al continuo miglioramento dell’impronta sociale e ambientale della Società in tutte le fasi del ciclo di vita dei prodotti (Tecnologia sostenibile). Nel 2021:

• il 69% dei nuovi prodotti sono stati identificati come ‘responsabili’ (approvvigionamento responsabile, progettazione ecocompatibile, standard EHS avanzati nella produzione, prodotti e applicazioni responsabili) rispetto al 63% nel 2020.

• il 20% dei ricavi complessivi provenivano da prodotti responsabilii (rispetto al 18,5% nel 2020).

• il 37% delle vendite ha riguardato prodotti che puntano a una riduzione sostanziale dei gas a effetto serra (GHG) nell’intero ciclo di vita del prodotto ai sensi della tassonomiaii UE.

A dicembre del 2020, ST ha dichiarato il proprio impegno a diventare carbon neutral entro il 2027 (Energia e Cambiamento climatico) ed è in linea per raggiungere quell’obiettivo, avendo operato attivamente nel 2021 per ridurre la sua impronta ambientale:

• Abbiamo ridotto le emissioni di GHG del 34% rispetto al 2018 in termini assoluti, nonostante la continua espansione della capacità produttiva di ST.

• Abbiamo aumentato l’approvvigionamento di elettricità proveniente da fonti rinnovabili a oltre il 50% (rispetto al 43% nel 2020).

• Abbiamo ridotto il consumo d’acqua del 16% (rispetto al 2020, per unità di produzione).

• Il 90% dei rifiuti della Società vengono riutilizzati, recuperati o riciclati (rispetto all’88% nel 2020).

Nel 2021, un anno che ha ancora risentito dell’impatto della pandemia da Covid-19, ST ha mantenuto il suo sostegno ai 48.000 dipendenti in tutto il mondo, investendo allo stesso tempo nella sicurezza e nelle aree della diversità, dell’equità e dell’inclusione (Diversità, Equità e Inclusione):

• Abbiamo continuato ad adottare le misure più restrittive per proteggere la salute e la sicurezza dei dipendenti al lavoro nei siti di ST per garantire la continuità delle attività, nel rispetto delle normative globali e locali.

• Abbiamo ridotto il recordable case rate (infortuni correlati al lavoro ogni 100 dipendenti, per anno) con un indice record di 0,12 (0,14 nel 2020), un dato tra i migliori del settore.

• Abbiamo raggiunto per la prima volta l’obiettivo di assumere il 30% di donne in posizioni di impiegatizie, ma dobbiamo ancora progredire per raggiungere l’obiettivo del 2025 del 20% di donne in tutti i livelli manageriali.

• Nel 2021 abbiamo migliorato l’indice di coinvolgimento dei nostri dipendenti, l’83% dei quali raccomanda ST come un ottimo posto in cui lavorare (2 punti in più rispetto al 2020).