Salcef Group, utile di 33,3 mln

L’Assemblea degli Azionisti di Salcef Group approva il Bilancio 2021, i Piani di Stock Grant e Performance Shares e la Relazione sulla Remunerazione e nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale

L’Assemblea degli Azionisti di Salcef Group ha deliberato:

In sede ordinaria

• l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, chiuso con un utile di € 33,3 milioni, e la distribuzione di un dividendo pari a € 0,46 per azione. Il Bilancio Consolidato ha riportato un valore della produzione pari a € 440,1 milioni con un incremento del 29,3% rispetto all’anno precedente

• la nomina del CdA e del Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024

• l’autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca dell’autorizzazione dell’Assemblea del 29 aprile 2021 per la parte non eseguita

• l’approvazione del Piano di Stock Grant 2022-2025 e del Piano di Performance Shares 2022-2023, funzionali ai piani di incentivazione del personale

• l’approvazione della Sezione Prima della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti e deliberato in senso favorevole sulla Sezione Seconda

In sede straordinaria

• il conferimento della delega ad aumentare il capitale sociale per massimi € 100 milioni comprensivi di sovrapprezzo, previa revoca della precedente delega per la parte non eseguita

• l’aggiornamento dello statuto sociale

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi successivamente all’Assemblea, ha:

• confermato Valeriano Salciccia quale Amministratore Delegato

• conferito deleghe operative al Presidente Gilberto Salciccia

• nominato i componenti dei Comitati endoconsiliari ed il lead independent director

Il Gruppo Salcef opera da più di 70 anni nello sviluppo ed innovazione di infrastrutture per la mobilità sostenibile. È un player di riferimento globale nella manutenzione, rinnovamento, costruzione ed elettrificazione di infrastrutture ferroviarie e di trasporto urbano, nella costruzione e vendita di mezzi d’opera e nella produzione di manufatti in calcestruzzo. La manutenzione e il rinnovamento dei binari ferroviari sono il core business di Salcef e rappresentano il 71% dell’attività. Fondata nel 1949, dal 1975 Salcef è controllata dalla famiglia Salciccia ed è oggi guidata dai fratelli Gilberto e Valeriano Salciccia, nella foto, rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato. Il Gruppo è organizzato in 6 Business Unit Operative ed è presente in 4 continenti. Impiega più di 1.400 risorse altamente specializzate e nel 2021 ha registrato Ricavi consolidati pari a 440 milioni di euro. Salcef Group ha sede in Italia e da ottobre 2021 è quotato sul segmento STAR del Mercato Euronext Milan di Borsa Italiana (Borsa Italiana: SCF; Reuters: SCFG.MI; Bloomberg: SCF:IM).