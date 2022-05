Editoria, arriva La Freccia di Maggio

La Freccia di maggio accompagnerà i suoi lettori “in Giro per l’Italia” seguendo le tappe della 105esima Corsa rosa, di cui Trenitalia è Official Green Carrier, con un racconto che coniuga sport, viaggio, tradizioni, vita all’aria aperta, musica e gioia di vivere.

Dalla Sicilia a Verona, La Freccia correrà con il Giro, sarà possibile trovare le sue copie a ogni arrivo di tappa, sfogliandola accompagnerà i suoi lettori alla scoperta di alcuni fra gli angoli più suggestivi del Paese. Un passaggio tra Napoli e i Campi Flegrei per omaggiare la dirimpettaia isola di Procida, Capitale italiana della cultura 2022, risalendo verso Santarcangelo, 11esima tappa del Giro, tra botteghe antiche e comunità di artisti.

Tanti gli itinerari proposti, tra piste ciclabili realizzate su antiche ferrovie e tour enogastronomici alla scoperta dei prodotti del territorio. Per chi preferisce andare a piedi, cento percorsi per attraversare la penisola: dalla Via Francigena al Cammino di Dante, passando per il gigantesco Sentiero Italia.

In cover Alessandra Amoroso, che con la sua voce e la sua vitalità punta a coinvolgere ed emozionare i suoi fan e non solo loro. L’artista salentina si prepara al 200esimo live, il 13 luglio, allo stadio San Siro di Milano. Un concerto attesissimo di cui il Frecciarossa sarà treno ufficiale.

Come sempre, largo spazio anche all’arte e alla cultura con la mostra su Donatello a Firenze, l’esposizione Superbarocco alle Scuderie del Quirinale di Roma e a Palazzo Ducale di Genova per scoprire le opere di Pietro Paolo Rubens, una visita al Museo archeologico nazionale di Taranto e una passeggiata a Orvieto per ammirare lo svettante Duomo e il museo Faina che racconta la storia della città.

Infine, a Torino, dove torna il Salone internazionale del Libro, di cui Trenitalia è partner, con un’edizione dedicata alla pace e alla sostenibilità. E tra gli incontri con gli scrittori e i panel sui temi legati all’attualità, in programma anche uno realizzato dal Gruppo FS, proprio con la Freccia, domenica 22 maggio alle 16.45, per parlare del viaggio e della sua narrazione nell’era digitale.

La Freccia di maggio si può sfogliare e leggere in formato digitale, su FSNews, e su carta sulle Frecce di Trenitalia, nei FRECCIALounge e FRECCIAClub, in copia cellofanata e personale, che i lettori potranno prendere e portare via. I contenuti del mensile di FS Italiane si possono leggere anche sul canale Telegram FSNews e i profili Twitter @fsnews_it e @LaFreccia_Mag.