SentinelOne è partner del tennista professionista Brandon Nakashima

SentinelOne, fornitore di una piattaforma automatizzata di cybersecurity, ha comunicato l’inizio della collaborazione con il tennista professionista Brandon Nakashima. L’atleta ventenne, già inserito nel ranking mondiale, originario di San Diego (California), è diventato professionista nel 2019 e lo scorso anno ha giocato in tutti e quattro i principali tornei del Grande Slam.

“SentinelOne sta registrando una crescita entusiasmante”, ha dichiarato Brandon Nakashima. “In aggiunta agli ottimi risultati di business, il brand è associato a precisione, accuratezza e a una velocità incredibile, qualità che mi contraddistinguono quando gioco una partita”.

Dopo aver raggiunto le prime due finali dell’Association of Tennis Professionals (ATP) Tour nel 2021, Nakashima si è classificato tra i primi 100 giocatori del mondo. Il suo anno eccezionale lo ha portato a qualificarsi per le Next Generation ATP Finals del 2021 – il torneo di fine anno per i giocatori di singolare più quotati under 21. Nakashima è il più giovane tennista americano a raggiungere più finali a livello di tour dopo Andy Roddick che ci riuscì nel 2001.

“Brandon ha avuto un’ascesa fulminea come atleta professionista di tennis”, ha sottolineato Daniel Bernard, nella foto, CMO di SentinelOne. “Il suo gioco è intelligente, forte, veloce e preciso. Queste sono tutte caratteristiche da noi espresse con la tecnologia fornita da SentinelOne, e siamo orgogliosi di essere partner di Brandon in questo momento importante della sua carriera”.

Oltre a Nakashima, SentinelOne è partner di Louis Oosthuizen e partner ufficiale di cybersecurity dell’Aston Martin Cognizant Formula One™ Team.