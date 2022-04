Bari, il 12 maggio torna “Smart Building Levante”

Si terrà a Bari dal prossimo 12 maggio e per due giorni la seconda edizione di “Smart Building Levante”, la biennale internazionale sull’innovazione tecnologica nel Mediterraneo. “Siamo molto lieti di ospitare nella città di Bari la nuova edizione di Smart Building Levante – ha dichiarato il vicesindaco di Bari, Eugenio Di Sciascio – La crescita del numero di espositori e delle iniziative legate all’evento mostrano l’interesse per i temi dell’innovazione in ambiti che sono centrali per costruire città più sostenibili e a misura di cittadino. Bari si conferma, anche alla luce dei nuovi numerosi insediamenti industriali, un hub dell’innovazione che guarda all’Europa e al Mediterraneo”. “Questo evento ha lo scopo di stimolare l’introduzione delle nuove tecnologie legate agli ambiti home, building e city nelle regioni del Meridione d’Italia e del bacino del Mediterraneo – ha spiegato Luca Baldin, event manager di Smart Building Levante – sfruttando la vocazione di Bari ad essere un naturale polo di attrazione per un’area vasta che abbraccia l’area balcanica e tutto il Mediterraneo orientale”. In notevole crescita i numeri della manifestazione: saranno presenti ben 154 espositori (+52% rispetto alla prima edizione del 2018) provenienti dall’Italia e da 11 Paesi esteri su un’area espositiva di 3.070 mq (+60%). La fiera oltre all’area espositiva prevede un ampio programma di approfondimenti e alcune aree tematiche tra cui: “Spazio Start-Up”, dedicato alle start-up innovative che presenteranno nuove soluzioni ed applicazioni in un contesto commerciale b2b e “UnMob – Unmanned & Mobility”, l’evento su droni e veicoli senza equipaggio e sulla mobilità autonoma e elettrica, organizzato da Mediarkè e Roma Drone Conference.