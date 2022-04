Atlantia, Carlo Bertazzo confermato Amministratore Delegato e Direttore Generale

Si è riunito oggi per la prima volta, sotto la presidenza dell’Ambasciatore Giampiero Massolo, il Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., nominato dall’Assemblea degli Azionisti svoltasi in data odierna. Il Consiglio ha nominato il dott. Carlo Bertazzo, nella foto, quale Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società, confermando i poteri già attribuiti in relazione al precedente mandato, nonché conferito alcune deleghe esecutive al Presidente del Consiglio di Amministrazione in materia di comunicazione, relazioni istituzionali e internazionali e asset protection.

Il Consiglio ha inoltre confermato – previo parere favorevole del Collegio Sindacale – l’Ing. Tiziano Ceccarani, Chief Financial Officer di Atlantia S.p.A., quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell’art. 154-bis del TUF, sussistendone i requisiti previsti dallo Statuto per la carica e l’Avv. Claudia Ricchetti, General Counsel, quale segretario del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio procederà alla verifica dei requisiti di indipendenza – di cui al Testo Unico della Finanza e al Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. – in capo ai Consiglieri che hanno dichiarato il possesso degli stessi all’atto dell’accettazione della candidatura, in occasione della prossima riunione del Consiglio, prevista per il prossimo 6 maggio, nella quale verranno altresì ricostituiti i Comitati previsti dal Codice di Corporate Governance, cui la Società aderisce.