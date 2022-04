WEBUILD, l’Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio d’esercizio

L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Webuild S.p.A. (nella foto, l’a. d. Pietro Salini), riunitasi in data odierna, ha assunto le seguenti decisioni:

· approvato il bilancio di esercizio di Webuild S.p.A. al 31 dicembre 2021 e la distribuzione agli azionisti di un dividendo per un importo pari a euro 0,055 per ciascuna azione ordinaria e di risparmio esistente ed avente diritto al dividendo alla data di stacco della cedola. Il dividendo verrà posto in pagamento dal 25 maggio 2022, con stacco cedola il 23 maggio 2022 (record date: 24 maggio 2022);

· approvata la Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti, comprensiva della Sezione I (Politica di Remunerazione di Webuild S.p.A. relativa all’esercizio 2022) e della Sezione II (consuntivo della remunerazione corrisposta nell’esercizio 2021);

· approvato il rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, nei termini e secondo le condizioni di cui alla proposta del Consiglio di Amministrazione;

· approvata l’integrazione del compenso annuo della Società di Revisione KPMG S.p.A. da euro 1.230.000,00 a euro 1.860.000,00 (esclusi incremento ISTAT, spese vive, consulenze esterne, IVA e contributo di vigilanza a favore della CONSOB, ove dovuto), relativamente a ciascun esercizio a partire dalla revisione legale del bilancio dell’esercizio e consolidato al 31 dicembre 2021;

· approvato la modifica degli artt. 2, 13, 13 bis, 13 ter, 22, 24 e 26 dello Statuto sociale connessa all’intervenuta delibera di istituzione dell’Elenco Speciale previsto dagli artt. 127-quinquies del Testo Unico relativamente alla maggiorazione del voto, a seguito dell’accertamento dell’integrale completamento del Progetto Italia, nonché alla necessità di soddisfare esigenze di flessibilità, chiarezza espositiva e/o operative della Società, anche al fine di allineare talune previsioni alle migliori prassi di mercato.