NEXT RE SIIQ, registrata una perdita pari a -0,6 mln

NEXT RE SIIQ S.p.A. (nella foto, l’a. d. Stefano Cervone), rende noto che il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi sotto la Presidenza di Giancarlo Cremonesi, ha approvato le Informazioni finanziarie aggiuntive al 31 marzo 2022. Si rammenta, che in data 1° ottobre 2021 si è perfezionata la fusione per incorporazione in Next Re della società controllata al 100% Cortese Immobiliare S.r.l. con effetti contabili e fiscali retroattivi al 1° gennaio 2021. In considerazione del fatto che al 31 marzo 2021 il perimetro di consolidamento includeva esclusivamente Next Re e Cortese Immobiliare S.r.l., per una maggiore coerenza e chiarezza espositiva, i valori economici al 31 marzo 2022 sono stati, di seguito, posti a confronto con i valori economici delle Informazioni finanziarie aggiuntive consolidate al 31 marzo 2021. Si riportano di seguito i principali risultati del primo trimestre 2022. L’Utile/(Perdita) del periodo evidenzia una perdita pari a -0,6 milioni di Euro al 31 marzo 2022 (-0,5 milioni di Euro al 31 marzo 2021). L’EBITDA è negativo per -0,2 milioni di Euro (-0,1 milioni di Euro al 31 marzo 2021). Il Patrimonio Netto risulta pari a 84,9 milioni di Euro al 31 marzo 2022 rispetto a 85,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2021. il Totale Indebitamento finanziario ammonta a 61,5 milioni di Euro al 31 marzo 2022 rispetto a 61,04 milioni di Euro al 31 dicembre 2021. Il Net Operating Income, margine dei ricavi da attività di locazione e dei costi operativi immobiliari, è pari a 1 milione di Euro ed include Ricavi da locazione pari a 1,4 milioni di Euro e costi inerenti il patrimonio immobiliare pari a 0,4 milioni di Euro. All’EBITDA, che rappresenta il margine prima del risultato della gestione finanziaria, degli adeguamenti e rettifiche delle attività e delle imposte, concorrono, oltre a quanto riportato sopra, anche Costi del personale pari a 0,3 milioni di Euro e Costi generali pari a 0,8 milioni di Euro. Il risultato del periodo evidenzia una perdita pari a -0,6 milioni Euro. Il valore degli Investimenti immobiliari è pari a 138,3 milioni di Euro e stabile rispetto al 31 dicembre 2021. Nessuna variazione di fair value è stata registrata nel primo trimestre del 2021. Il Totale Indebitamento finanziario subisce un incremento pari a 0,5 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2021. La variazione netta è attribuibile i) alla rilevazione degli interessi maturati nel trimestre per 0,3 milioni di Euro con riferimento ai Credit facility agreement erogati dalla CPI Property Group S.A., società che esercita direzione e coordinamento, per i quali la Società ha facoltà di ripagamento alla scadenza nel 2026, ii) al rimborso di mutui e finanziamenti per 0,2 milioni di Euro e iii) alla variazione negativa della liquidità rispetto al 31 dicembre 2021 per 0,4 milioni di Euro.