Roma, una mostra omaggia Massimo Marino

Massimo Marino è morto il 19 aprile 2019. Negli ultimi 3 anni nel mondo è accaduto di tutto a cominciare da una pandemia, che ha cambiato i nostri usi e costumi, per finire all’attualità di una guerra.

Dopo tanta sofferenza e chiusura i suoi amici del ViviRoma hanno finalmente trovato la forza e il coraggio di rendere omaggio al loro Mentore, alla loro stella ispiratrice, con un evento che racchiude in centinaia di scatti fotografici inediti l’essenza del suo percorso artistico e umano.

L’evento del 1° Maggio alla Mondrian Suite a San Lorenzo vuole essere solo il primo delle numerose iniziative che speriamo di poter portare avanti per tenere sempre viva la memoria di Massimo, amatissimo nella sua amatissima Roma!

Massimo Marino col suo stile inconfondibile ha rappresentato uno spaccato di realtà romana che difficilmente potremo dimenticare e ha saputo distinguersi con la sua spontaneità e genuinità.

E’ per questo che tantissima gente lo segue ancora oggi come ieri. Ha avuto il pregio di essere, nella sua totale anarchia, innovativo e precursore di tanti avvenimenti.

La sua attività artistica è infinita. Il gruppo ha cominciato a lavorare negli archivi del ViviRoma, con una certa tenacia, dalla scorsa estate, ma poi aprendo cassetti e scatoloni pieni di foto “vere” stampate ci si rende conto che ci vorrà del tempo per portare alla luce tutto l’immenso “archivio Viviroma”, una documentazione video e fotografica di oltre 30 anni di vita notturna romana e non solo, un bagaglio storico e creativo che abbiamo deciso di conservare e diffondere perché oltretutto documenta anni in cui non era ancora diffusa la fotografia tramite smartphone (molte foto in mostra, da Moana Pozzi a Cicciolina, sono veramente rare).

ViviRoma ha quindi organizzato una prima mostra fotografica per il 1° maggio 2022 presso la galleria Mondrian Suite per dare a tanti la possibilità di conoscere attraverso le sue mitiche interviste e fotografie l’uomo e l’artista Massimo Marino e quella che è stata la dolce vita romana e Roma in quest’ultimo trentennio.

Il ViviRoma di Massimo Marino vi aspetta dunque domenica 1° maggio in Via dei Piceni n. 43 (S. Lorenzo) dalle ore 18 alle 24.