L’Assemblea degli Azionisti di ACEA approva il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021 e delibera il pagamento di un dividendo di 0,85 Euro per azione

L’Assemblea degli Azionisti di ACEA SpA (nella foto, da destra, la presidente Michaela Castelli e l’a. d. Giuseppe Gola), riunitasi oggi in prima convocazione, ha approvato il Bilancio di Esercizio e ha presentato il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 che evidenzia un utile netto di 313,3 milioni di Euro. È stata presentata agli Azionisti la Dichiarazione Consolidata non Finanziaria ai sensi del D.Lgs. 254/2016 (Bilancio di Sostenibilità 2021). L’Assemblea ha, inoltre, nominato il nuovo Collegio Sindacale e il Consigliere di Amministrazione Francesca Menabuoni. Si segnala che, tenuto conto delle previsioni normative emanate per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 – in conformità a quanto previsto dall’art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 e modificato dall’art. 3, comma 1, del Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modifiche dalla Legge 25 febbraio 2022, n.15 – l’intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto è avvenuto esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Al momento dell’apertura dei lavori risultava rappresentato in Assemblea il 90,56% circa del capitale sociale. Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) consolidato aumenta dell’8,7% a 1.256,1 milioni di Euro (1.155,5 milioni di Euro nel 2020). Alla performance positiva hanno contribuito tutte le aree di business. Il Risultato Operativo (EBIT) cresce dell’8,6% a 581,1 milioni di Euro. L’Utile netto di competenza del Gruppo raggiunge 313,3 milioni di Euro, in aumento del 10,0% rispetto all’anno precedente (284,9 milioni di Euro nel 2020). Gli Investimenti realizzati nel 2021, al netto di quelli legati alle attività da dismettere (fotovoltaico) e di quelli finanziati, sono pari a 931 milioni di Euro (+5,1%) e sono destinati per l’83% alle attività regolate. L’Indebitamento finanziario netto del Gruppo è pari a 3.977,2 milioni di Euro, rispetto a 3.528,0 milioni di Euro del 31 dicembre 2020. La variazione risente dei maggiori investimenti realizzati, delle modifiche del perimetro di consolidamento e dell’assorbimento del capitale circolante. L’andamento del circolante è prevalentemente condizionato dall’aumento del fatturato di Acea Energia legato alla forte accelerazione del PUN e dalla riduzione degli oneri generali di sistema decisa dal Governo per contenere l’impatto dell’aumento del prezzo dell’energia sui cittadini. L’Indebitamento finanziario netto coerente con il nuovo orientamento ESMA è pari a 3.988,4 milioni di Euro. L’Assemblea ha deliberato di destinare l’utile di Acea S.p.A. relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 pari a Euro 177.039.964,93 come segue:

• Euro 8.851.998,25, pari al 5% dell’utile, a riserva legale,

• Euro 168.187.966,69, unitamente agli utili portati a nuovo per Euro 12.477.754,26, ai Soci per un ammontare totale pari a Euro 180.665.720,95.

Il dividendo complessivo (cedola n. 23) di Euro 180.665.720,95, pari a 0,85 Euro per azione, sarà messo in pagamento a partire dal 22 giugno 2022, con stacco cedola il 20 giugno e record date il 21 giugno. Alla data di approvazione del bilancio, le azioni proprie sono pari a 416.993. L’Assemblea ha, inoltre, approvato la prima Sezione e deliberato in senso favorevole sulla seconda Sezione della Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell’articolo 123-ter del D.Lgs.58/98. L’Assemblea degli Azionisti ha nominato il nuovo Collegio Sindacale, definendone i relativi compensi. Il Collegio Sindacale resterà in carica per tre esercizi e precisamente fino all’approvazione del Bilancio 2024. L’elezione dei componenti dell’Organo di controllo è avvenuta con voto di Lista, secondo le modalità stabilite agli articoli 15 e 22 dello Statuto Sociale. Nel nuovo Collegio Sindacale risultano eletti: Sindaci effettivi: Maurizio Lauri (Presidente), Claudia Capuano e Leonardo Quagliata. Sindaci supplenti: Rosina Cichello e Vito Di Battista. Claudia Capuano, Leonardo Quagliata e Rosina Cichello sono tratti dalla lista n. 1 presentata dall’azionista Roma Capitale, titolare del 51% del capitale sociale di ACEA SpA e votata dalla maggioranza degli azionisti che hanno partecipato all’Assemblea (il 67,80% circa delle azioni ammesse al voto); Maurizio Lauri e Vito Di Battista sono tratti rispettivamente dalla lista n. 2 presentata dall’azionista Fincal SpA, titolare del 3,193% del capitale sociale di ACEA SpA e dalla lista n. 3 presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio e investitori istituzionali titolare complessivamente dell’1,495% del capitale sociale di ACEA SpA.