Nasce FCA Bank Pay

FCA Bank (nella foto, l’a. d. Giacomo Carelli) lancia FCA Bank Pay, una innovativa piattaforma digitale che consente ai rivenditori convenzionati di offrire nuove modalità di pagamento: a rate, con o senza interessi, oppure in un’unica soluzione.

Ispirato al sempre più diffuso trend del Buy Now Pay Later, in forte crescita in Europa, FCA Bank Pay – afferma una nota – è stato sviluppato per fornire ai partner del settore mobilità della Banca un sistema flessibile per la vendita di servizi, riparazioni, ricambi e accessori.

La piattaforma offre due formule, entrambe con esito istantaneo: lo Split Payment, con cui accedere a una dilazione commerciale di piccoli importi senza interessi e con durate brevi, e l’Instant Credit, per richiedere un finanziamento per importi più elevati e durate più lunghe. Sarà inoltre possibile rateizzare sia gli acquisti effettuati nei negozi fisici, tramite SmartPOS o il sistema PaybyLink, sia quelli online, tramite lo store dell’esercente.

FCA Bank Pay sarà attivo inizialmente presso le sedi di assistenza Mopar della Rete di Concessionari del Gruppo Stellantis, a cominciare da quella dello Stellantis & You Sales & Services di Torino, per poi essere esteso nel corso dell’anno anche alle Officine della rete di assistenza ufficiale Mopar.