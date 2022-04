Cdp Venture Capital. Monica Cassano è la nuova direttrice della Comunicazione

Aria di cambiamento in Cdp Venture Capital. Monica Cassano (nella foto) è la nuova direttrice della Comunicazione. La professionista prende il posto di Paolo Corsini, che è passato a Ferrovie dello Stato. Monica Cassano ha esperienza nei settori del marketing e della comunicazione integrata. Per 16 anni ha lavorato nelle agenzie internazionali Jwt e Saatchi&Saatchi, dove ha ricoperto il ruolo di business leader sui clienti Toyota e Lexus, per i quali ha gestito la comunicazione integrata. Ha in passato gestito clienti come Enel, Renault, Fincantieri, Mazda, Lottomatica, Enav, Bnl e privatizzazioni. Prima di approdare a Cdp, Cassano ha lavorato per l’agenzia SuperHumans, dove ha ricoperto il ruolo di direttore clienti su Sky, Piaggio, Pmi, Warner, e su molti progetti dal respiro internazionale di fashion, automotive ed entertainment. Cassano è stata anche capo della Comunicazione di Lventure Group, holding di partecipazioni quotata sull’Mta di Borsa Italiana.