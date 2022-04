UBS e Zurich ampliano la loro cooperazione e lanciano un’offerta di leasing con copertura assicurativa integrata per le PMI svizzere

Per molte PMI, l’acquisizione di macchinari, veicoli e attrezzature è un requisito fondamentale per le loro attività commerciali. Spesso per loro è conveniente finanziare questi investimenti ad alta intensità di capitale attraverso il leasing. Ora possono farlo direttamente con la copertura assicurativa necessaria e su misura per il prodotto noleggiato. Con questa offerta, UBS (nella foto, l’a. d. Ralph Hamers) e Zurich ampliano la loro cooperazione, avendo già lanciato prodotti di bancassicurazione per i fondatori di imprese nel febbraio 2020.

Una soluzione di leasing su misura aumenta la sicurezza finanziaria. I proprietari di PMI guadagnano così flessibilità imprenditoriale. L’offerta innovativa permette alle PMI svizzere di creare la loro soluzione di leasing per veicoli commerciali, macchinari, attrezzature mediche e d’ufficio in modo semplice ed efficiente e di concluderla immediatamente con una copertura assicurativa integrata.

I clienti sono guidati attraverso un processo snello, tramite uno strumento online con pochi clic. Una volta che tutte le informazioni sono disponibili, essi ricevono direttamente un contratto di leasing vincolante. I fornitori possono stamparlo direttamente sul posto e consegnarlo per la firma, in modo molto semplice. Inoltre, il contratto può essere concluso anche attraverso gli specialisti UBS della vendita. Se lo si desidera, l’offerta di leasing include il finanziamento, la manutenzione e la copertura assicurativa richiesta. Le PMI fanno così un solo pagamento per la rata di leasing, la manutenzione e il premio assicurativo.

“Siamo lieti di lanciare un’altra offerta di bancassicurazione sul mercato svizzero in collaborazione con Zurich. Con la nuova soluzione di leasing, soddisfiamo un’altra esigenza della nostra clientela in modo semplice, efficiente e digitale”, dice Alain Conte, Head Corporate & Institutional Clients Switzerland UBS.

Fino a un valore del macchinario di 850.000 franchi svizzeri, la sottoscrizione di Zurich è automatizzata. Questo significa che i locatari apprendono immediatamente durante la conversazione presso il concessionario a quale prezzo e a quali condizioni è assicurato il loro nuovo macchinario o veicolo. Immediatamente dopo l’attivazione del contratto di leasing, gli oggetti sono protetti.

Robert Gremli, Head of Broker & Partnerships di Zurich Svizzera, sottolinea: “Con la nostra offerta congiunta di bancassicurazione, permettiamo ai clienti aziendali di concentrarsi sui loro compiti principali e di ricevere i migliori servizi della banca e dell’assicurazione da un’unica fonte.”

Per i macchinari installati in modo permanente come macchine utensili, robot o dispositivi medici, ha senso l’assicurazione dei macchinari. Essa offre, ad esempio, protezione in caso di danni operativi interni come cortocircuiti causati da un incendio. Per i veicoli commerciali o gli autobus, l’assicurazione di responsabilità civile è obbligatoria e si consiglia vivamente un’assicurazione completa o parziale. Offrono copertura se un veicolo causa danni a terzi o se esso è danneggiato dalla propria cattiva condotta. Per le macchine da lavoro mobili e semoventi come macchine edili o veicoli agricoli, sono disponibili sia l’assicurazione classica per veicoli a motore sia quella per i macchinari.

La semplicità è anche una priorità in caso di danni: se un contratto di leasing include un servizio di manutenzione, è possibile che il danno venga liquidato direttamente tra la società di manutenzione e Zurich, risparmiando così tempo al locatario.