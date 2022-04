SHARE NOW, crescono gli iscritti e i noleggi nel primo trimestre del 2022

SHARE NOW, leader europeo del car sharing a flusso libero, annuncia una crescita significativa in molti parametri nel primo trimestre del 2022. Primo fra tutti, il numero di nuovi utenti registrati al servizio, che a marzo è quadruplicato rispetto a gennaio, toccando quota 850.000 utenti in Italia. Un incremento dovuto anche al recente aumento del prezzo del carburante, che ha avvicinato nuovi utilizzatori al car sharing, come affidabile e conveniente alternativa di mobilità per contrastare i costi.

“La crescita dei nostri utenti mostra quanto sempre più persone si affidino alla mobilità condivisa di SHARE NOW. Avendo tutti i costi inclusi nel servizio, il car-sharing rappresenta una soluzione all’incremento del prezzo del carburante e, ancor più importante, per un futuro più sostenibile.” – afferma Luigi Licchelli, Business Development Lead Italy di SHARE NOW – “è importante sottolineare quanto il car sharing aiuti le città a ridurre la congestione stradale, l’inquinamento e la mancanza di parcheggi disponibili. Ogni auto condivisa di SHARE NOW può sostituire da otto a venti vetture private, spesso datate e più inquinanti. Inoltre, i veicoli condivisi vengono utilizzati sei volte più frequentemente, riducendo dell’86% gli spazi di parcheggio pubblico occupati, come infatti dimostrato dai ricercatori del MIT Senseable City Lab di Carlo Ratti.”



Oltre all’incremento delle nuove registrazioni, nel primo trimestre del 2022, SHARE NOW ha registrato una crescita rilevante anche degli utilizzi: in tutta Italia i noleggi sono aumentati del 22% confrontando gennaio e marzo. Nello specifico Torino ha segnato un +31%, seguita da Roma con +21% e Milano con +19%. Inoltre, il leader del car sharing ha raggiunto un altro importante traguardo: attualmente SHARE NOW conta più circa 850.000 utenti in tutta Italia, oltre 400.000 dei quali a Milano, 315.000 a Roma e 140.000 a Torino.