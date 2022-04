IED, Formlabs e 3DiTALY insieme per promuovere la customizzazione di massa tramite la stampa 3D

Il Covid-19 ha portato a un incremento dell’adozione della stampa 3D che viene vista sempre più come parte integrante dei flussi di lavoro per ridurre i tempi di consegna, ovviare a possibili ostacoli derivanti da supply chain globali e favorire la customizzazione di massa. Per permettere ai product designer di domani di imparare a usare questa tecnologia e conoscerne le infinite potenzialità, l’Istituto Europeo di Design di Roma (IED Roma) ha avviato una collaborazione con Formlabs, azienda leader nella stampa 3D, e 3DiTALY, laboratorio pionieristico e sperimentale per la stampa 3D.

Gli studenti del corso di Product Design, seguiti dai docenti e dai tutor di 3DiTALY che li guideranno dalla progettazione fino alla stampa finale, potranno sperimentare le loro idee grazie alle stampanti Form 3+ e Form 3L di Formlabs che usano la tecnologia Low Force Stereolithography (LFS), una forma avanzata di stampa SLA che utilizza un serbatoio flessibile e un’illuminazione lineare per trasformare la resina liquida in parti impeccabili.

Un portfolio di resine in continua espansione permette, inoltre, di scegliere di volta in volta il materiale più adatto alle proprie necessità, rendendo le stampanti Formlabs adatte a essere applicate in diversi settori: dalla prototipazione rapida, all’intrattenimento, dal settore ingegneristico, alla gioielleria, fino all’ambito dentale e medicale grazie ai materiali biocompatibili.

Agli studenti verrà chiesto di realizzare, da soli o in gruppo, un progetto nell’ambito della customizzazione di massa e i migliori progetti saranno poi esposti da Formlabs e 3DiTALY nelle più importanti fiere italiane dedicate al design e al settore manifatturiero.

“I consumatori sono sempre più alla ricerca di un prodotto ‘unico’ che soddisfi le loro necessità e allo stesso tempo rispecchi la loro identità. La stampa 3D avrà un ruolo centrale per far sì che le aziende possano rispondere a queste esigenze. Siamo molto felici di poter collaborare con lo IED e il nostro partner 3DiTALY per permettere a studenti e studentesse di toccare con mano questa tecnologia, imparando direttamente ‘sul campo’, o, nel nostro caso, in laboratorio, come progettare un oggetto da stampare in 3D e scegliere di volta in volta i materiali più adatti”, ha dichiarato Marco Zappia, Channel Sales Manager per l’Italia di Formlabs.

“Con l’introduzione delle stampanti 3D i designer si trovano ad affrontare una sfida che rimette in discussione il metodo stesso di progettare e possono finalmente trovare nella possibilità di personalizzazione di massa la spinta per porre l’unicità dell’individuo al centro del processo creativo. Formlabs e 3DiTALY propongono soluzioni tecnologiche protagoniste di questa trasformazione e l’obiettivo di IED è quello di sfruttare la preziosa collaborazione per fare ricerca e sperimentare”, ha affermato Mauro Del Santo, docente di Tecnologia dei Materiali e Modellistica di IED Roma.

“La mission di 3DiTALY è quella di diffondere nuovi processi e tecnologie innovative all’interno del tessuto imprenditoriale, strumenti che garantiscono nuove soluzioni alle imprese italiane e non solo. Lo facciamo però con una vision orientata all’accessibilità sia economica e sia di utilizzo. Far crescere le aziende in modo sano e sostenibile con un occhio di riguardo all’ambiente e alla produzione locale: questo è l’obiettivo di 3DiTALY”, ha aggiunto Antonio Alliva, Co Founder di 3DiTALY.