Planetel e Zyxel Communications Italy insieme per la fibra 2.5GBps

Planetel S.p.A., capofila di un Gruppo che opera nelle Telecomunicazioni a livello nazionale, comunica di aver sottoscritto un accordo di partnership con Zyxel Communications Italy per mettere a disposizione della propria clientela un bridge per la fibra 2.5GBps finalizzato ad un’eccellente connessione ad altissima velocità. Con questo accordo Planetel arricchisce ulteriormente la propria offerta di servizi tecnologici di ultima generazione con un servizio innovativo, efficiente e veloce. Con le più recenti tecnologie mobili e fisse, tra cui 5G, FTTX, GPON, Mesh e WiFi 6, e un track record di innovazione continua, Zyxel Communications offre una connettività di nuova generazione e permette ai service provider che la adottano di essere sempre aggiornati alle nuove tecnologie ed in testa alla concorrenza. Planetel ha eseguito, primissima in Italia, l’abilitazione del BRIDGE Zyxel PM5100 consentendo la messa in opera in Italia del bridge 2.5Gbps. Con questa partnership Planetel potrà quindi rendere disponibile ai propri clienti questa nuovissima tecnologia a connettività ultra-veloce, in una visione indirizzata a garantire ai suoi clienti servizi sempre al massimo delle performance. Mirko Mare, COO di Planetel dichiara: “La partnership con Zyxel, azienda taiwanese leader da 30 anni nella fornitura di soluzioni aziendali e domestiche sicure, basate su AI e cloud, offre ai clienti di Planetel una nuova opportunità per migliorare ulteriormente le loro connessioni su fibra, con un sistema innovativo, affidabile e sicuro. Con Zyxel condividiamo anche l’approccio all’innovazione ed al servizio incentrato sul cliente che rappresentano due dei punti di forza di Planetel”. Marco Tenenti Sales Director Italy di Zyxel commenta: ”Grazie a Planetel, Zyxel ha trovato un partner in grado di comprendere ed apprezzare le potenzialità e l’efficienza di un sistema come il nostro bridge 2.5Gbps PM5100 che così potrà essere a disposizione del mercato italiano. Distribuire la giusta tecnologia è importante ma selezionare il giusto partner tecnologico è imperativo”.