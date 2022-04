Toscana, nel 2021 sono state aperte 32.355 nuove partite Iva

Sulla base dei dati dell’Osservatorio sulle partite Iva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, emerge che nel corso del 2021 in Toscana sono state aperte 32.355 nuove partite Iva, con un incremento del 12,08% rispetto all’anno precedente. In particolare nella provincia di Firenze sono state registrate 8.732 nuove aperture (+14,74%). Scegliere di lavorare come freelance implica una serie di incombenze e scadenze burocratiche e contabili, che spesso richiedono tempo ed energie aggiuntive. In risposta a queste esigenze è arrivata anche in Italia Xolo. La piattaforma ha previsto la possibilità per i suoi clienti di scegliere nella dashboard dedicata se adottare la fatturazione cartacea o quella elettronica, una semplificazione ulteriore a seguito dell’approvazione dell’obbligo di fatturazione elettronica per i forfettari a partire dal 1° luglio.