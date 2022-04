A Napoli c’è una tecnologia innovativa per la diagnosi del tumore alla pelle

Un dispositivo con tecnologia avanzata per la diagnosi precoce dei tumori della pelle. Questa la funzione del ‘Vectra Wb360’, un’apparecchiatura innovativa e unica in Italia, installata per la prima volta all’ospedale Ascalesi di Napoli, polo satellite dell’istituto tumori ‘Fondazione Pascale’. Il macchinario si comporta come una sorta di tac senza raggi X e si avvale di un sistema di telecamere, capace di individuare in pochissimi secondi, il tempo di quattro flash, tutti i nei a rischio melanoma. Grazie a questa tecnologia sarà possibile effettuare una diagnosi in 12 minuti, il tempo di scannerizzare le immagini. E’ stato costruito negli Usa e acquistato con fondi del ministero della Salute. Da oggi è installato negli ambulatori oncologici dell’Ascalesi, prima struttura ospedaliera in Italia, undicesima in Europa e 36esima nel mondo a poter contare sul ‘Body scann’. Il sistema acquisisce le immagini dei pazienti utilizzando 46 telecamere di visione stereo con illuminazione a polarizzazione incrociata e non polarizzata, per ottenere una migliore visualizzazione della superficie della pelle. Dalle scansioni iniziali si arriva quindi a un’immagine in 3D ad alta risoluzione dell’intero corpo, tanto nitida da poter ipotizzare subito una diagnosi. “E’ uno strumento di straordinaria tecnologia – sottolinea il direttore del dipartimento Melanoma e terapie innovative del Pascale, Paolo Ascierto – che ci permetterà di aumentare l’accuratezza diagnostica, aumentando il numero delle diagnosi precoci e ottimizzando i tempi. Con questo sistema riduciamo i tempi della diagnosi e riusciamo ad aumentare il numero delle visite”. Il sistema sarà in funzione tutti i giorni e, per il momento, garantirà 20 visite quotidiane, ma si punta a quota 60 nel giro di un mese. Per il direttore generale del polo oncologico, Attilio Bianchi, è un “grande orgoglio” per il Pascale, che è il primo ospedale a dotarsi di questa apparecchiatura in Italia. “I nostri operatori potranno così effettuare diagnosi precoci e sempre più accurate sulle patologie della cute, in particolare il melanoma”, aggiunge. “Per l’oncologia e, nello specifico, per i tumori della pelle, siamo un’eccellenza di livello mondiale – dice il presidente della Regione, Vincenzo De Luca – il Pascale da questo punto di vista è all’avanguardia in Europa. C’è la possibilità di utilizzare questa tecnologia per fare un’indagine su tutti i nei, in maniera non invasiva e questo ci consentirà di fare screening oncologici in un numero enorme, recuperando il ritardo accumulato in questi due anni per il Covid”.