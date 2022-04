Netflix lancerà un gioco e una serie tv tratti dallo stesso franchising “Exploding Kittens”: è una rivoluzione per il settore

Per la prima volta, Netflix lancerà un gioco per dispositivi mobili e una serie TV tratti dallo stesso franchise e ispirati al popolare gioco di carte Exploding Kittens. Exploding Kittens: Il gioco, una versione esclusiva del popolare gioco per dispositivi mobili, sarà disponibile su Netflix a maggio, dopo di che nel 2023 arriverà una serie commedia di animazione per adulti interpretata da Tom Ellis (Rush, Lucifer), Abraham Lim (Clickbait, The Boys), Lucy Liu (Shazam! Fury of the Gods, Elementary), Ally Maki (Wrecked, Toy Story 4), Mark Proksch (What We Do In The Shadows, Better Call Saul) e Sasheer Zamata (Woke, Home Economics).

Nella serie animata intitolata Exploding Kittens, il conflitto eterno tra paradiso e inferno raggiunge proporzioni epiche quando Dio e il diavolo sono inviati sulla Terra sotto le sembianze di due corpulenti gatti domestici. La serie è ideata dagli showrunner Shane Kosakowski e Matthew Inman; dai produttori esecutivi Mike Judge, Greg Daniels e Dustin Davis di Bandera Entertainment; dai produttori esecutivi Peter Chernin e Jenno Topping per Chernin Entertainment Group e dai produttori esecutivi e ideatori del franchise di Exploding Kittens Elan Lee e Inman di The Oatmeal.

Exploding Kittens: il gioco mantiene le stesse classiche regole secondo cui i giocatori pescano carte per evitare gli Exploding Kitten. Inoltre i fan possono usufruire di due nuove carte esclusive: “Radar”, che rivela ai giocatori la posizione dell’Exploding Kitten più vicino alla cima del mazzo, e “Flip Flop”, che inverte l’ordine delle carte nel mazzo. I temi di carte future e le meccaniche del gioco sono influenzate dalla serie animata, in modo che gli amici e le famiglie possano giocare con i loro personaggi preferiti e rivivere la serie. Il gioco offre un’opzione per sessioni singole o multiplayer e sarà disponibile agli abbonati Netflix senza costi aggiuntivi o acquisti in-app.

Mike Moon, Netflix Head of Adult Animation, afferma: “La coideazione di un gioco e di una serie animata apre nuove strade per Netflix e per creare questo nuovo universo non c’è scelta migliore di Exploding Kittens, uno dei giochi più fantasiosi, iconici e originali di questo secolo! Netflix offre la perfetta opportunità per esplorare questo franchise in continua crescita e siamo davvero fortunati di poter lavorare con questo incredibile team!”

“Il nostro obiettivo è quello di offrire ai nostri abbonati divertimento che potranno apprezzare in qualsiasi formato, che sia un gioco o una serie animata” sostiene Leanne Loombe, Head of External Games presso Netflix. “Mentre ampliamo il nostro catalogo di giochi per dispositivi mobili, siamo entusiasti di collaborare con il team digitale di Exploding Kittens e Direwolf Digital per presentare questo divertente gioco a ogni fascia d’età, inclusi alcuni incredibili aggiornamenti in esclusiva per i nostri abbonati”.

“Netflix è l’unica piattaforma che poteva portare in vita Exploding Kittens sia sotto forma di serie sia di gioco”, afferma Matthew Inman, direttore creativo e ideatore di Exploding Kittens presso The Oatmeal. “Abbiamo lanciato Exploding Kittens su Kickstarter come progetto da seguire nel tempo libero, ma la nostra community è stata la vera forza trainante dell’azienda negli ultimi sei anni. La nuova serie e il nuovo gioco forniranno ai nostri fan modi inediti di connettersi e interagire con il franchise”.

Dettagli aggiuntivi sulla serie animata per adulti Exploding Kittens saranno annunciati in futuro.