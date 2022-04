Generali, Donnet è entrato a far parte dello Steering Committee dell’IDF – Insurance Development Forum

Il Group CEO di Generali, Philippe Donnet, nella foto, è entrato a far parte dello Steering Committee dell’IDF – Insurance Development Forum, l’organismo guidato da leader del settore, delle agenzie ONU e dalle istituzioni internazionali responsabile della strategia e della direzione generale dell’IDF.

L’IDF è un partenariato pubblico-privato guidato dall’industria assicurativa e supportato da organizzazioni internazionali tra cui le Nazioni Unite e la Banca Mondiale. È stato istituito per facilitare e supportare la crescita e lo sviluppo di risorse e capacità legate alle assicurazioni per contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs) e dei relativi UN Agreements, noti collettivamente come Agenda Globale 2030 delle Nazioni Unite.

Sostenendo una partnership pubblico-privata aperta a tutti gli operatori del settore, alle organizzazioni multilaterali, alle organizzazioni non governative e alle istituzioni pubbliche, Generali contribuirà ad ottimizzare ed estendere l’uso dell’assicurazione e delle relative capacità di gestione del rischio per contribuire a una maggiore resilienza e protezione per le persone, le comunità, le imprese e le istituzioni pubbliche più vulnerabili ai cambiamenti climatici, ai disastri naturali e ai relativi shock economici.

Il Gruppo riafferma così il proprio impegno a rendere il mondo più sicuro facendo leva sulla propria esperienza per colmare il protection gap delle comunità vulnerabili nei Paesi in via di sviluppo e contribuire agli SDGs delle Nazioni Unite.La partecipazione all’IDF fa seguito alla partnership che Generali ha stipulato con il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP), presentata venerdì 8 aprile in occasione dell’inaugurazione delle Procuratie Vecchie a Venezia. Nell’ambito di questa partnership, Generali si impegna a fornire risorse tecniche e finanziarie alla Insurance and Risk Finance Facility (IRFF) dell’UNDP, la piattaforma per lo sviluppo e la diffusione di soluzioni assicurative e di finanziamento del rischio per lo sviluppo, parte del Sustainable Finance Hub dell’UNDP.