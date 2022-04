CIRCLE GROUP integra le soluzioni MILOS Global Supply Chain Visibility per offrire a operatori della logistica completa visibilità multimodale delle loro spedizioni aeree

CIRCLE Group, specializzato nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per la digitalizzazione del settore portuale e della logistica intermodale e nella consulenza internazionale sui temi del Green Deal e della transizione energetica guidato dalla PMI Innovativa quotata su Euronext Growth Milan Circle S.p.A., ha integrato le suite MILOS® Global Supply Chain Visibilità, Master SPED® e Master TRADE® con StarTracking®, la prima soluzione per il tracking airport-to-airport con aggiornamenti di stato in tempo reale sviluppata da CARGO START. Obiettivo principale della nuova collaborazione, che sarà illustrata nel corso di un evento congiunto in programma martedì 28 giugno 2022 (registrazione a questo link), è quello di offrire a operatori della logistica, spedizionieri e aziende industriali una completa visibilità multimodale e un controllo ancor più efficace delle loro spedizioni aeree, la gestione digitale e integrata 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝘂𝗽𝗽𝗹𝘆 𝗰𝗵𝗮𝗶𝗻 e la possibilità di utilizzare 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝗱𝘂𝗿𝗲 𝗱𝗼𝗴𝗮𝗻𝗮𝗹𝗶 𝗶𝗻𝗻𝗼𝘃𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲. In altre parole, la possibilità di gestire e monitorare i processi operativi attraverso un’unica dashboard rende possibile migliorare in modo rilevante la produttività e assicura un incremento consistente della qualità e trasparenza dei flussi logistici. Emanuele Vurchio, General Manager della start-up romana CARGO START commenta: “Le sfide legate all’innovazione della logistica necessitano di un approccio collaborativo e sinergico tra i provider tecnologici. Siamo lieti che una società leader come CIRCLE Group abbia scelto CARGO START come partner per la sfida della “visibility”: l’integrazione della nostra soluzione per il tracking aereo nel gestionale MILOS è il consolidamento di una collaborazione già in essere e siamo certi rappresenterà una leva tecnologica ad alto impatto per il nostro settore”. “L’integrazione con il cargo aereo e l’alleanza strategica con CARGO START ampliano ulteriormente la nostra offerta per l’insieme dei fruitori della catena logistica, in linea con l’obiettivo di assicurare una Supply Chain sempre più integrata e una visibilità completa e costante dei flussi delle merci, con un focus particolare sul segmento aereo” aggiunge Luca Abatello, nella foto, CEO & Presidente di CIRCLE Group. Per CIRCLE questo progetto è particolarmente significativo nella prospettiva strategica della roadmap 2024 “Connect 4 Agile Growth”, che prevede di supportare l’insieme dei fruitori della catena logistica contribuendo alla trasformazione della Supply Chain nel segno di sempre maggiori fruibilità, integrazione, efficienza, sicurezza e sostenibilità ambientale.