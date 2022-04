Finanza.tech partecipa al Finance Gala & Summit

Finanza.tech S.p.A. Società Benefit – fintech company quotata su Euronext Growth Milan – comunica la propria partecipazione al «Finance Gala & Summit», evento organizzato da Integrae SIM, leader in Italia nella finanza straordinaria per le PMI, in programma il 5 maggio 2022 a Milano in Via Tortona 27 presso Hangar 21. L’evento ha l’obiettivo di favorire l’incontro e la conoscenza del mondo finanziario con quello enterprise – nello specifico delle piccole e medie imprese – creando connessioni, collaborazioni e condivisione di progetti e strategie, anche attraverso meeting one-to-one e one-to-many con investitori istituzionali. Agli incontri parteciperanno il CEO e Fondatore di Finanza.tech, Nicola Occhinegro, nella foto, insieme a Gianluigi Esposito, Finance and Administration Manager, Fabio Pisano, Marketing and Communication Manager e Angelica de Vincentiis, Senior Marketing and Communication Specialist. Per partecipare all’evento e per maggiori informazioni: https://www.financegala.it La presentazione istituzionale sarà resa disponibile il giorno dell’evento nella sezione Investor Relations/Presentazioni del sito www.finanza.tech La Società, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, ha provveduto ad aggiornare il calendario degli eventi societari 2022 con indicazione della data in cui si terrà l’evento e a renderlo disponibile sul sito www.finanza.tech nella sezione “Investor Relations/Calendario Finanziario”.