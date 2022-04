Maps ha perfezionato l’acquisizione del 70% di Informatica e Telecomunicazioni s.r.l.

MAPS (nella foto, l’a. d. Maurizio Pontremoli) PMI Innovativa quotata su Euronext Growth Milan attiva nel settore della digital transformation, facendo seguito a quanto comunicato in data 29 marzo 2022, annuncia che in data odierna, a seguito del verificarsi delle condizioni sospensive contrattualmente stabilite, si è perfezionata l’acquisizione del 70% del capitale sociale di Informatica e Telecomunicazioni s.r.l. (“I-Tel”).

L’operazione permette a MAPS di consolidare il proprio posizionamento, consentendole di fornire un’offerta di soluzioni sempre più completa, soprattutto in ambito healthcare. Con questa operazione il Gruppo continua a sviluppare il concetto di sanità moderna, attraverso soluzioni digitali che consentano a dirigenti e manager sanitari di automatizzare i diversi aspetti del patient journey, offrendo nuove opportunità e modalità operative sempre più innovative. I-Tel offre infatti servizi sinergici a quelli di MAPS, proponendo una suite di prodotti volti a semplificare e ottimizzare l’interazione tra persone e strutture, facendo della multicanalità l’elemento centrale e distintivo.

Acquisto da parte di MAPS del 49,90% (“Partecipazione in Compravendita”)

In data odierna è stato perfezionato l’accordo per l’acquisto da parte di MAPS del 49,90% del capitale sociale di I-Tel dai “Soci Venditori”, ad un prezzo complessivo pari a euro 2.903.629,80 corrisposto per cassa mediante l’utilizzo di fondi immediatamente disponibili.

Conferimento del 20,10% mediante sottoscrizione di un aumento di capitale riservato di MAPS (“Partecipazione in Conferimento”)

Ai fini del conferimento, da parte di MMW S.r.l., del 20,10% del capitale sociale di I-Tel (“Partecipazione in Conferimento”), in data odierna il Consiglio di Amministrazione di Maps, avvalendosi parzialmente della delega ex art. 2443 cod. civ. conferita dall’Assemblea Straordinaria di MAPS in data 20 ottobre 2020, ha deliberato un aumento di capitale sociale per un controvalore complessivo di euro 1.169.600,20, di cui euro 1.141.807,72 a titolo di sovrapprezzo, mediante emissione di n. 231.604 nuove azioni di MAPS, al prezzo convenzionale di euro 5,05 ciascuna. Il tutto con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 4, primo periodo, e 5, del Codice Civile, in quanto riservata a MMW. Suddette nuove azioni saranno soggette ad un lock-up per un periodo di 12 mesi dalla data di perfezionamento.

Il Consiglio di Amministrazione ha valutato che il prezzo di emissione delle nuove azioni da emettere nell’ambito dell’aumento di capitale, pari ad euro 5,05 ciascuna, così come definito negozialmente, sia appropriato, date le circostanze di mercato esistenti alla data di riferimento delle valutazioni, e che sia in linea con la prassi valutativa nazionale ed internazionale, nonché conforme al disposto dell’art. 2441, comma 6, del Codice Civile. Sul punto, il Collegio Sindacale ha emesso il proprio parere positivo sulla congruità del prezzo di emissione nell’ambito della citata procedura disciplinata ex lege.

Il Consiglio di amministrazione ha, inoltre, ritenuto congruo il valore complessivo della Partecipazione in Conferimento, pari ad euro 1.169.600,20, tenuto conto che la relazione di stima ex artt. 2440 e 2343-ter, co. 2, let. B) del Codice Civile, emessa in data 28 marzo 2022 dal dott. Gianluca Di Ioia, cui MMW ha conferito l’incarico in qualità di esperto indipendente, attesta alla data del 1° gennaio 2022, che il valore della Partecipazione in Conferimento è pari ad euro 1.175.850,00.

La Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell’art. 2441, commi 4, 5 e 6 del Codice Civile, che illustra i termini e le condizioni dell’aumento di capitale, nonché le ragioni sottese all’esclusione del diritto di opzione e i criteri adottati per determinare il prezzo di emissione delle nuove azioni, è a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale, sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. (nuovo sistema di stoccaggio) e sul sito internet www.mapsgroup.it,Sezione “Investor Relations”.

A seguito dell’aumento di capitale, il capitale sociale sarà pari ad euro 1.370.950,28, composto da 11.657.494 azioni ordinarie, prive di valore nominale. La società provvederà a pubblicare nei termini di legge il comunicato di variazione del capitale sociale a seguito del deposito di avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale presso il competente Registro delle Imprese.

In data odierna, l’assemblea totalitaria degli azionisti di I-Tel, dopo aver preso atto delle dimissioni degli attuali amministratori, ha nominato il nuovo organo gestorio che risulta composto da Marco Ciscato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, Maurizio Pontremoli e Domenico Mezzapesa.

L’Operazione si configura come non significativa ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, non attestandosi nessuno degli indici di rilevanza applicabili al di sopra del 25%.