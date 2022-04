Editoria, è online il nuovo numero di Raspelli Magazine

E’ online il nuovo numero del mensile digitale gratuito “RASPELLI MAGAZINE” di cui il “cronista della gastronomia” è direttore responsabile: in 79 pagine le eccellenze eno-gastronomiche del Belpaese- Ristoranti e attività ricettive, storie di cuochi, eventi enogastronomici: tutto è nato dalla ABCDesign99 di Stefano Piavani, nell’ufficio di Romano di Lombardia (Bergamo). Sul RASPELLIMAGAZINE di aprile 2022 il “cronista della gastronomia” dedica di nuovo il suo editoriale alla Guida Michelin: le prime critiche, il primo a scrivere che “La Guida Michelin è nuda” è stato sempre Raspelli ma, addirittura, già nel 2004.

Poi c’è il racconto della prova diretta di Raspelli in tre ristoranti , con le foto fatte dallo stesso critico ai piatti da lui assaggiati come sempre da “inatteso cliente qualunque pagante” : a Torino la Gallina Scannata, a Desenzano del Garda (Brescia) l’Osteria alla Torre, a Cadeo (Piacenza) il Relais Cascina Scottina.

Grandi fotografie anche per i tre alberghi testati e raccontati. In questo numero: a Peveragno (Cuneo) l’Agriturismo Cascina La Commenda, a Vilminore di Scalve (Brescia) a, a Breguzzo Sella Giudicarie (Trento).

Poi si raccontano gli eventi cui Edoardo Raspelli ha partecipato o si commentano le notizie più significative o più curiose di queste ultime settimane:

BIELLA- La prima Miss Senza Trucco del 2022 è la fotomodella e conduttrice televisiva Greta Gualbianco.

MILANO- Il primo pesce d’aprile: “Raspelli è il nuovo capo della Guida Michelin Italia”.

MILANO- Il secondo pesce d’aprile: “Raspelli inciderà un disco con Tananai e Marisol Florentino”.

RIVANAZZANO (Pavia)- Festa, ufficiale e privata, per i 100 anni di Alma Greco vedova Moneta.

MILANO- Raspelli fa il boom a Canale 5 con le repliche di Melaverde: anche 16,5% di share con 1.774.000 spettatori.

MILANO- Le eccellenti visualizzazioni anche de L’ITALIA CHE MI PIACE…IN VIAGGIO CON RASPELLI. Confronto con gli altri programmi “gastronomici”

CRODO (Verbano Cusio Ossola)- Gli ascolti della” televisione gastronomica” con i dati Auditel ricostruiti ogni mattina alle 10.30 dai siti Màrida Caterini, Davide Maggio, dituttounpop.it

In questo nuovo numero del mensile RASPELLI MAGAZINE c’è come sempre la rubrica “Edoardo Raspelli in copertina” con alcuni degli articoli che parlano del “cronista della gastronomia”: TuttoSettimanale, ORA, Il Popolo dell’Ossola, La Stampa, IoSpio ,La Provincia di Biella…

Anche in questo numero , poi, la parola a Maura Anastasia con le pagine sugli animali ed il verde in “Meraviglie della Natura”.