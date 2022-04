Stellantis e Qualcomm collaborano per implementare le nuove piattaforme per i veicoli con le soluzioni di digital chassis Snapdragon

Stellantis N.V. e Qualcomm Technologies, Inc. hanno annunciato una collaborazione pluriennale in ambito tecnologico, volta a utilizzare i più recenti progressi del digital chassis Snapdragon® per esperienze in-vehicle intelligenti, personalizzabili e immersive per milioni di veicoli dei 14 iconici brand di Stellantis, a partire dal 2024. Facendo leva sulle piattaforme per l’abitacolo Snapdragon® e le potenzialità 5G per i sistemi telematici, Stellantis avrà la capacità di soddisfare le aspettative in continua evoluzione dei clienti, così da garantire esperienze innovative e costantemente aggiornabili.

Questo accordo faciliterà il piano di Stellantis di far convergere tutti i domini software in un processo di High Performance Computing, sfruttando per tutti i principali veicoli le piattaforme automotive Snapdragon a basso consumo e dalle prestazioni elevate, oltre a contribuire ad assicurare la filiera Stellantis per i componenti strategici.

“La partnership tecnologica con Qualcomm Technologies è un altro esempio della nostra volontà di individuare leader di settore altamente specializzati, interessati a partecipare al percorso di trasformazione dei veicoli con un approccio guidato dal software, collaborando con i nostri team interni, così ricchi di passione e talento. Questo permetterà di soddisfare al meglio le necessità legate agli stili di vita dei clienti, attraverso funzionalità sicure, personalizzate e sempre connesse”, ha dichiarato Carlos Tavares, nella foto, CEO di Stellantis. “La grande esperienza di Qualcomm Technologies nel settore automotive e il suo ruolo di leader nel settore dei semiconduttori ci consentirà di integrare verticalmente gli elementi chiave delle nostre nuove piattaforme e di gestire più da vicino l’intera filiera elettronica, così da fornire l’accesso alle migliori tecnologie e soddisfare il potenziale dei volumi di Stellantis, oltre a consentire il raggiungimento del nostro ambizioso obiettivo Dare Forward 2030”.

“Qualcomm Technologies è onorata di ampliare la propria collaborazione con Stellantis per ridefinire i veicoli del 21° secolo, apportando sui modelli futuri le soluzioni digital chassis Snapdragon per l’abitacolo digitale”, afferma Cristiano Amon, Presidente e CEO, Qualcomm Incorporated. “Creando piattaforme automotive aperte, scalabili e globali, che comprendano semiconduttori, sistemi, software, servizi, offriamo a Stellantis tutte le potenzialità, oltre a un più ampio ecosistema automotive, per guidare la trasformazione verso l’era digitale delle automobili”.

Nel portare a un livello superiore il rapporto conducente-veicolo, Stellantis utilizzerà le piattaforme per l’abitacolo Snapdragon di nuova generazione, incrementando il valore dei sistemi di infotainment e di comunicazione all’interno dell’auto per STLA SmartCockpit, ideato e progettato in collaborazione con Amazon e Foxconn. Le piattaforme per l’abitacolo Snapdragon non sono progettate solo per offrire una grafica touch ad alta definizione e una console dell’abitacolo a controllo vocale, ma anche un’esperienza in-cabin totalmente immersiva, consentendo una qualità audio eccellente e comunicazioni vocali perfettamente nitide all’interno dell’abitacolo del veicolo.

Le piattaforme per l’abitacolo Snapdragon verranno inoltre utilizzate per potenziare STLA Brain, offrendo un nuovo livello di intelligenza digitale per la massima comodità e sicurezza, potenziando le capacità dell’in-vehicle personal assistant grazie alle funzionalità altamente intuitive dell’intelligenza artificiale (AI), tra cui:

Aggiornamenti Over-the-air (OTA) che permetteranno al veicolo di evolvere in modo naturale e di migliorare nel corso del tempo, grazie a costanti aggiornamenti e miglioramenti, nonché funzionalità on demand e aggiornamenti istantanei sui veicoli, ad esempio le modalità di guida e l’aumento di potenza del veicolo in termini di cavalli

Esperienze personalizzate, che sfruttano l’AI per adattarsi a un ampio ventaglio di preferenze del cliente

Migliori esperienze per l’utente, grazie a una comunicazione più rapida con le funzionalità connesse e a un maggiore potere computazionale per supportare gli aggiornamenti futuri

Continuo sviluppo di nuovi servizi e soluzioni entusiasmanti

Esperienze sempre connesse

Pratiche migliorate per i veicoli di proprietà, con diagnostiche e riparazioni completate over-the air per tutti i principali sistemi

La prima applicazione sarà destinata al brand Maserati, per potenziare il sistema infotainment Stellantis di prossima generazione.