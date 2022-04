Destination Italia partecipa alla creazione di un polo di eccellenza del turismo esperienziale per il Sud Italia con l’ingresso nel capitale di Italy eXperience

Destination Italia S.p.A., TravelTech italiana leader nel turismo incoming ed esperienziale di qualità per tour operator ed agenzie di viaggio internazionali, quotata su Euronext Growth Milan, comunica che è stato sottoscritto un accordo strategico, sospensivamente condizionato, per la creazione di un polo di eccellenza volto a valorizzare il turismo esperienziale nelle mete del Sud Italia. Nel progetto sono coinvolte CDP Venture Capital SGR, attraverso il fondo “Italia Venture II – Fondo Imprese Sud”, in qualità di lead investor, S.M.P. Holding S.r.l., in qualità di co-investitore, e i soci fondatori della stessa Italy eXperience S.r.l. Il progetto ha l’obiettivo di aggregare soggetti altamente specializzati nell’offerta turistica esperienziale, basata sull’erogazione di attività con un forte impatto emozionale, creando una piattaforma unica di servizi, localizzati in particolare nelle regioni del Mezzogiorno, rivolta principalmente al turismo straniero in Italia. L’operazione prevede l’ingresso di Destination Italia S.p.A in Italy eXperience con una quota di partecipazione pari al 7% di quest’ultima, , prima dell’ingresso di CDP Venture Capital SGR e S.M.P. Holding. Questi ultimi, subordinatamente all’avveramento delle condizioni sospensive previste dal contratto d’investimento, sottoscriveranno un aumento di capitale di Italy eXperience, suddiviso in più tranches, fino ad un massimo di euro 5,5 milioni. Destination Italia, anche tramite la sua controllata Destination Italia 2 S.r.l., concorrerà allo sviluppo del nascente polo attraverso la commercializzazione, mediante la propria piattaforma, di servizi turistici forniti da Italy eXperience e, allo stesso tempo avrà, attraverso un meccanismo di work for equity, subordinatamente al raggiungimento di determinati obiettivi commerciali da rendicontarsi con riferimento al triennio 2022-2024 (con possibilità di estensione di un ulteriore anno), la possibilità di incrementare la partecipazione in Italy eXperience. Nel contesto di tale operazione, Destination Italia avrà anche la possibilità di esercitare un’opzione call nei prossimi 3-4 anni per acquisire la maggioranza di Italy eXperience. Tra la Società e i soci fondatori sono previste, al verificarsi di determinate condizioni, tra le quali il raggiungimento di target di fatturato, e a determinate scadenze, opzioni di vendita e di acquisto delle reciproche partecipazioni in Italy eXperience. Infine, sono previsti nell’ambito degli accordi, anche patti parasociali in linea con la prassi, i quali prevedono, inter alia, dichiarazioni e garanzie e connessi obblighi di indennizzo, rilasciate soprattutto da parte dei soci fondatori e di Italy eXperience a favore degli investitori; piani di incentivazione; clausole in materia di governance e clausole di exit. Dina Ravera, nella foto, – Presidente Destination Italia “L’accordo siglato è molto rilevante per Destination Italia, poiché segna l’ampliamento del nostro business ma anche perchè rappresenta il riconoscimento degli investimenti effettuati nello sviluppo di una piattaforma tecnologica altamente innovativa. L’accordo di oggi delinea il primo passo verso la valorizzazione di alcune delle aree più belle e suggestive del nostro Paese che spesso non vengono dovutamente considerate dai turisti. Se consideriamo che nel 2019 città come Milano, Roma, Venezia, Firenze e Napoli hanno catalizzato oltre il 40% del totale del turismo, mentre il Sud solo il 15%, si comprende come la nascita di un “polo di eccellenza per il Sud” sia un elemento rilevante per il rilancio di queste aree e, partecipare al progetto, ci riempie di orgoglio”.