Portobello: avvio della copertura da parte della Società di equity research Edison con raccomandazione “BUY” e target price euro 121,00 per azione

Portobello S.p.A. (nella foto, il presidente Pietro Peligra), Società proprietaria della omonima catena retail di prodotti di qualità a prezzi accessibili e attiva attraverso l’attività di barter nel settore media advertising, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, comunica che la società di equity research Edison ha iniziato la copertura sulla Società in cui viene fornita agli investitori una raccomandazione “BUY” con target price del titolo della Società di euro 121,00 per azione (il titolo ha chiuso l’ultima seduta a un valore di euro 39,20 per azione). Il Gruppo Edison è una delle principali società internazionali di equity research, investor relations e consulenza con una rete di clienti e investitori che copre il Nord America, l’Europa, il Medio Oriente, l’Asia-Pacifico e l’Africa. Da quando è stata introdotta la MiFID II, le research del Gruppo Edison sono state utilizzate da oltre 5.000 investitori istituzionali in tutto il mondo e da molti altri attori di mercato tra cui investitori privati, sell side, consulenti e media. Portobello ha incaricato Edison di svolgere ricerche complete e periodiche sulla Società al fine di aumentarne la visibilità, ampliare ulteriormente la base di investitori e migliorare il posizionamento del marchio e la liquidità degli scambi di mercato. La Research è disponibile sul sito internet della Società www.portobellospa.com, sezione Investor Relations.