Lavazza, fatturato in crescita

Lavazza Group (nella foto, l’a. d. Antonio Baravalle) ha chiuso il 2021 con un fatturato di 2,308 miliardi di euro in crescita dell’11% rispetto al 2020, con i principali indicatori finanziari in espansione e un mix di canali e prodotti positivo. L’utile netto è stato pari a euro 105 milioni, in aumento del 44% rispetto a euro 73 milioni dello scorso esercizio.

Il 2022 “prevede uno scenario macroeconomico complesso, dovuto da una parte alla pandemia da Covid – 19, dall’altra a una spirale inflazionistica che spinge verso l’alto il costo delle materie prime”.

La posizione finanziaria netta è positiva per 283 milioni di euro con una generazione di cassa operativa pari a 203 milioni, in miglioramento rispetto al 2020 (125 milioni), a conferma delle ottime performance operative realizzate dal Gruppo.