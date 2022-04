Maire Tecnimont, Pierroberto Folgiero resta a. d.

Il Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont S.p.A., riunitosi in al termine dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti, preso atto della conferma di Fabrizio Di Amato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione da parte dell’Assemblea, ha confermato allo stesso, oltre alle attribuzioni spettanti in base alla legge e allo Statuto sociale, alcuni poteri, tra i quali, in particolare, la gestione dei rapporti istituzionali e delle relazioni esterne nonché la sovraintendenza all’attuazione dei piani strategici e di sostenibilità approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì confermato Pierroberto Folgiero quale Amministratore Delegato e Direttore Generale, nella foto, conferendogli – in qualità di Chief Executive Officer (CEO), ovvero principale responsabile della gestione della Società e, come tale, incaricato altresì dell’istituzione e del mantenimento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi – le deleghe esecutive per la direzione e il coordinamento delle attività del Gruppo.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre valutato, sulla base delle informazioni disponibili e delle dichiarazioni rese dagli interessati, e confermato che tutti i Consiglieri sono in possesso dei requisiti richiesti ai sensi della vigente normativa, anche regolamentare, e dallo Statuto di Maire Tecnimont per ricoprire la carica di Amministratore della Società, nonché – tenuto conto di quanto indicato alla raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance (“Codice”) e dei criteri quanti-qualitativi definiti dal Consiglio di Amministrazione in attuazione alla medesima raccomandazione – la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice in capo ai Consiglieri Gabriella Chersicla, Paolo Alberto De Angelis, Cristina Finocchi Mahne, Francesca Isgrò e Maurizia Squinzi.

Il Collegio Sindacale, anch’esso riunitosi in data odierna, dopo aver verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dall’Organo di amministrazione per valutare l’indipendenza dei propri membri non esecutivi, ha verificato la sussistenza in capo ai propri membri Francesco Fallacara, Andrea Bonelli e Marilena Cederna dei requisiti di professionalità e onorabilità nonché di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice, tenuto altresì conto dei criteri quanti-qualitativi definiti dal Consiglio di Amministrazione in attuazione alla raccomandazione 7, applicabili anche ai Sindaci.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione – in attuazione alla raccomandazione 13 del Codice, ricorrendone i presupposti – ha conferito la carica di Lead Independent Director al Consigliere non esecutivo indipendente Francesca Isgrò.