OVS, migliorata la struttura finanziaria della società

OVS S.p.A. (nella foto, l’a. d. Stefano Beraldo) ha sottoscritto un contratto di finanziamento composto da due linee di credito per complessivi Euro 230 milioni, entrambe sustainability-linked, della durata di 5 anni. Con questa operazione si migliora ulteriormente la struttura finanziaria della Società, già irrobustita grazie alle ottime performance in termini di flussi di cassa generati nel corso del 2021, e alle recenti operazioni di aumento di capitale ed emissione del prestito obbligazionario sustainability-linked. Le nuove linee presentano significativi vantaggi in termini di costo, di allungamento della durata e più in generale di condizioni contrattuali in linea con la situazione del Gruppo. Il contratto sottoscritto consente alla Società di accedere a risorse finanziarie volte, inter alia, a rimborsare e sostituire: i) due linee di credito, una Revolving per Euro 100 milioni ed una Term per rimanenti Euro 33 milioni, rese disponibili ai sensi di un contratto di finanziamento sottoscritto nel 2015 e modificato nel 2019, entrambe con una scadenza ravvicinata, e ii) una linea di credito per Euro 100 milioni garantita all’80% da SACE, ottenuta ai sensi di un contratto di finanziamento sottoscritto nel 2020 per fronteggiare le esigenze legate al COVID-19, e che oggi non è più coerente con la struttura finanziaria della Società. Le nuove linee finanziarie sottoscritte, che scadranno nel mese di Aprile 2027, sono composte da una Linea Term di Euro 110 milioni con periodo di preammortamento fino al 31 Maggio 2023 a cui seguirà un piano di rimborso in otto rate biannuali, ed una Linea Revolving di Euro 120 milioni. Le linee, come da prassi di mercato, saranno soggette al rispetto di un covenant relativo al rapporto tra PFN media su EBITDA, fissato a 3,5x fino al 31 Luglio 2023 e successivamente a 3,0x, livelli questi che garantiscono un ampio margine rispetto alla situazione corrente e alle future ragionevoli previsioni del management. Il nuovo finanziamento presenta un pricing compreso tra i 175 bps e 225 bps, a cui si deve aggiungere, se positivo, il valore dell’Euribor, evidenziando costi inferiori alle linee in rimborso. La struttura dell’accordo di finanziamento prevede inoltre un decremento o incremento del costo del finanziamento di 10 bps in base al raggiungimento di specifici obiettivi di sostenibilità allineati a quelli previsti per il prestito obbligazionario sustainability-linked. Con questo contratto tutte le principali linee finanziarie della Società saranno pertanto legate a performance di sostenibilità.