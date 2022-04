Il fisco digitale è in affanno

Appuntamenti on line e video chiamate, date sold out per l’Agenzia delle entrate. Difficile trovare un appuntamento negli uffici dell’Agenzia delle entrate delle principali città italiane, ancora peggio se si vuole provare l’esperienza della video chiamata. Poche disponibilità concentrate a fine mese e impossibilità, nei casi in cui è tutto esaurito, di avere le date per maggio. Ancora più complicati gli accessi alle video chiamate tanto che si moltiplicano i malumori dell’utenza sotto i profili social dell’amministrazione finanziaria. Sono questi alcuni risultati di una inchiesta di ItaliaOggi per verificare l’avvio della nuova fase telematica dell’Agenzia delle entrate con i servizi di assistenza virtuale e in presenza agli utenti.

Comunicazioni di irregolarità, strada in salita per incontrare un funzionario. A Milano, a ieri, su sei uffici, soltanto la sede di via Bassi e Abetone avevano uno slot verde per il 28 e il 29 aprile, nelle altre sedi un segnalare rosso impedisce la prenotazione on line. Stessa situazione in quasi tutte le province lombarde, uno o due giorni a fine mese mentre Como e Varese sono imprenotabili, con eccezioni di Cremona, Mantova e Sondrio dove le disponibilità sono di ben 13 giorni lavorativi con la possibilità di prenotazione già per il prossimo lunedì, anche se sul fronte delle video chiamate anche in queste province le disponibilità crollano: Cremona un solo giorno, Mantova si dimezza a 7, e Sondrio zero. In Calabria solo Reggio Calabria ha ancora dei posti il 28 aprile, le altre province hanno tutti gli appuntamenti bloccati. In Emilia Romagna sold out a Parma e Ravenna mentre nelle altre sedi è possibile comunque male che vada trovare un posticino per fine mese.

«Siamo spiacenti, al momento non ci sono fasce orarie libere. E’ possibile riprovare la prenotazione successivamente», è questo il contenuto del messaggio bloccante che rinvia a tentare la sorte e la lotteria della prenotazione via web. A Torino su quattro uffici due sono senza disponibilità, due per fine mese. Asti e Novara sono quelle con un’agenda più semplice, possibile incontrare i funzionari già per lunedì. In affanno la Campania al momento c’è posto solo ad Avellino per il 28 aprile le altre province hanno tutto il segnale bloccante. A Roma hanno posto solo le sedi trastevere e aurelio per il 29 aprile, il resto non si quando ci saranno le nuove disponibilità. Difficoltà anche in Sicilia, Palermo, Catania, e Ragusa piene, c’è posto a Catalnissetta a Enna ancora poche disponibilità .

Videocall, proteste dei contribuenti sul web. Intanto lo scorso 28 febbraio, l’Agenzia delle entrate, guidata da Ernesto Maria Ruffini, aveva istituito lo sportello di videochiamata online, previsto in aggiunta al servizio di prenotazione web per gli appuntamenti in presenza. Il servizio prenotabile online tramite app o sito sarebbe infatti stato studiato dalle Entrate proprio per rendere la comunicazione con il fisco più facile, accorciando le code negli uffici e non rendendo più necessario recarsi di persona allo sportello. Eppure, a più di un mese dalla partenza, sono iniziate ad emergere le prime criticità anche sul versante videocall, specie perché l’appuntamento da remoto è prenotabile solo nelle precedenti 48 ore. 140 in totale i commenti di reclamo tramite social, ben al di sopra dell’interazioni medie sotto i post dell’Agenzia.

«Con la videochiamata non si riesce a prendere appuntamento» e ancora «ho già prenotato due volte nel corso della giornata odierna, ma non chiama nessuno», hanno lamentato gli utenti nelle scorse settimane, in prossimità dell’attivazione scaglionata a livello territoriale dello sportello online. Tuttavia, sul nodo videocall continuano le denunce su Facebook anche nelle ultime 24 ore, insieme a quelle per il sold out dei ticket web per gli appuntamenti in sede: «Sono giorni che cerco di prenotare con codice fiscale per zona, ma non ci sono giorni liberi».

Cristina Bartelli e Maria Sole Betti, ItaliaOggi