Banca Popolare Sant’Angelo, crescono le commissioni nette

Benca Popolare Sant’Angelo, nel 2021, ha visto una straordinaria crescita delle commissioni nette (+12,8% rispetto al 2020), frutto della validità e sostenibilità del nuovo modello di business basato sulla multicanalità. A conferma dell’attenzione prestata sul credito, alla luce del delicato momento macroeconomico, la Banca ha ritenuto opportuno adottare una politica più prudente in termini di rettifiche di valore sul portafoglio dei crediti incrementando ulteriormente, di due punti percentuali, gli accantonamenti sulle sofferenze e mantenendo un livello di copertura dell’intero portafoglio deteriorati al 42,98% rispetto ad una media di sistema 4 che si ferma al 39,8%. La copertura dei crediti in bonis è stata mantenuta allo 0,80%, coverage ben superiore alle medie delle Banche less significant, pari allo 0,50%, sebbene si fossero verificate le ipotesi di una corposa riduzione. I costi operativi risultano in calo del 5% rispetto al 2020, grazie principalmente all’operato virtuoso svolto nella gestione del costo del personale, in contrazione del 6%. Sulla perdita d’esercizio pari a € 1,87 mln incidono componenti straordinarie, quali criteri normativi più rigorosi per la valutazione delle quote di fondi FIA detenute in portafoglio, maggiore prudenza sugli accantonamenti sulla base delle prospettive di deterioramento del credito come conseguenza del conflitto russo-ucraino, nonché il contributo FIDT straordinario erogato per le banche che versano in condizioni di difficoltà. Nel 2021 la Banca ha proseguito nello sviluppo del nuovo Modello di Business e nell’efficientamento dei processi operativi. La Banca ha infatti realizzato un più idoneo modello di sviluppo sostenibile, in grado di affrontare efficacemente le nuove dinamiche di mercato e di soddisfare più adeguatamente le esigenze della clientela, investendo nell’ambito dell’innovazione tecnologica, della digitalizzazione, della formazione e nello sviluppo dei canali innovativi, e intervenendo efficacemente sugli assetti organizzativi e strutturali aziendali e sui processi operativi mediante una serie di ottimizzazioni e di efficientamenti mirati, in particolare sulle strutture organizzative più rilevanti in termini di gestione dei rischi e di sviluppo delle attività caratterizzanti. La Banca ha da sempre costruito il proprio successo sulla piena consapevolezza della rilevanza della propria funzione, quale parte integrante del territorio e delle comunità locali, partner privilegiato per il sostegno e lo sviluppo dell’economia, per la condivisione dei medesimi valori sociali ed etici. Anche nel 2021 questa è stata la linea guida che ha ispirato la vocazione mutualistica di banca del territorio, la quale pone il Socio sempre al centro della propria attività. L’attenzione della Banca nell’ambito dell’interesse sociale ed assistenziale nei confronti dei Soci si è concretizzata attraverso 6 varie iniziative, quali l’attribuzione per il 17° anno delle borse di studio ai figli dei Soci, ampliandone il numero e l’importo dei premi assegnati. Per il conseguimento di tale scopo mutualistico la Banca ha, inoltre, distribuito nel 2021 a 3.583 Soci prodotti e servizi a condizioni più favorevoli rispetto alle condizioni standard per un ammontare di € 2,2 mln. Anche nel 2021 è stata prevista la possibilità di sottoscrivere un prestito chirografario rateizzando gli interessi debitori in 6 rate a tasso zero.