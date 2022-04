Educazione digitale: Poste Italiane illustra le caratteristiche di cookie e privacy policy

La protezione dei dati personali assume un ruolo sempre più centrale nella gestione delle attività on line, considerata la grande mole di prodotti e servizi digitali presenti sul mercato.

A ben guardare ogni volta che si effettua l’accesso a un sito internet, si scarica un’APP o si attiva la fidelity card di un negozio viene chiesto all’utente di prendere visione dell’informativa privacy e decidere se fornire il consenso per finalità, tra le altre cose, di marketing o profilazione.

Nell’ambito del percorso di Educazione Digitale, promosso da Poste Italiane, (nella foto il condirettore generale Giuseppe Lasco) è stato approfondito il tema dei cookie e delle privacy policy, elementi tecnici e normativi alla base del nuovo ecosistema digitale di cui tutti facciamo parte e che è opportuno conoscere per gestire consapevolmente i propri dati.

La privacy policy

Il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR) è la normativa europea che regola il trattamento e la tutela dei dati personali e la libera circolazione degli stessi all’interno dell’Unione Europea, prevedendo l’obbligo di informare l’utente su come vengano trattati.

Le normative sono vaste, usano spesso linguaggi tecnici e per renderle accessibili a tutti è stato realizzato un podcast in cui esperti aziendali guidano l’ascoltatore illustrando quali siano gli elementi a cui prestare attenzione, le caratteristiche delle diverse finalità e le modalità con cui ogni utente può esercitare i propri diritti.

I cookie

I piccoli file che vengono installati sul dispositivo quando si visita un sito o si accede ad un social, possono essere di diversi tipi e finalità: dal semplice supporto al caricamento della pagina web fino alla raccolta di dati per conoscere le preferenze dell’utente e profilarlo a scopo commerciale.

Il consenso rimane sempre in capo all’utente, che deve essere messo in condizione di personalizzare e modificare le scelte nel tempo, sia in termini di accettazione che di rifiuto. L’elemento centrale anche in questo caso è la consapevolezza nella gestione dei dispositivi e delle piattaforme, la necessaria attenzione che occorre prestare ad ogni click ed avere sempre il controllo dei nostri dati.

Gli strumenti di Educazione Digitale disponibili sul sito Poste Italiane

Il progetto di Educazione Digitale si propone di fornire agli utenti una panoramica tra le innovazioni tecnologiche e digitali, attraverso contenuti multimediali dedicati e webinar gratuiti.

Per approfondire le tematiche sono a disposizione il podcast Cookie e privacy policy e l’infografica I cookie, in cui con linguaggio semplice e accessibile a tutti vengono illustrate le principali caratteristiche normative e le applicazioni pratiche.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma dell’Azienda quale guida per i cittadini nello sviluppo di conoscenze e sempre maggiori competenze tra tecnologia e innovazione.

Le attività possono essere seguite su LinkedIn, Facebook e Twitter attraverso l’hashtag #educazionedigitale.

Mariangela Bruno, postenews.it