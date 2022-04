La carta prepagata Mooney eletta prodotto dell’anno

La carta Mooney, prodotto flagship emesso dalla prima realtà italiana di Proximity Banking & Payments nata dall’unione di SisalPay e Banca 5 (gruppo Intesa Sanpaolo), ha ricevuto il riconoscimento “Eletto Prodotto dell’Anno 2022” per la categoria “servizi pagamenti smart”, in base al grado di soddisfazione e al contenuto di innovazione rilevato da un campione di 12.000 consumatori. In particolare, il 91% degli intervistati si è ritenuto molto soddisfatto dell’utilizzo della carta e oltre il 60% ne ha riconosciuto l’innovatività nell’ambito della categoria. Il premio “Eletto Prodotto dell’Anno”, fondato in Francia nel 1987 ed in Italia dal 2005, viene assegnato ai prodotti più innovativi scelti attraverso la più importante ricerca di mercato sull’innovazione in Italia, condotta da IRI (istituto indipendente, autorevole e leader nel campo).

La carta prepagata Mooney è stata particolarmente apprezzata dai consumatori soprattutto per semplicità e comodità di utilizzo (38% delle risposte), sicurezza (32%), possibilità di attivazione presso numerosi punti vendita (27%), risparmio di tempo e di denaro (27%). In particolare, nella categoria dei più giovani, il 100% degli intervistati ha ritenuto molto soddisfacente l’utilizzo della carta Mooney che, dal punto di vista dell’innovazione, viene premiata per il canone particolarmente conveniente, la facilità della ricarica e la comodità nell’utilizzo.

“Questo riconoscimento autorevole e prestigioso ci rende orgogliosi perché premia il nostro costante impegno, a valle del lancio di inizio 2021, nell’innovare la carta Mooney con l’obiettivo di renderla uno strumento di pagamento sicuro, comodo e conveniente. Qualità che i consumatori hanno dimostrato di apprezzare molto – ha affermato Salvatore Borgese, nella foto, General Manager Commercial & Banking Services di Mooney. – Inoltre, l’evidenza che la nostra carta abbia incontrato la totale soddisfazione dei consumatori più giovani ci rende molto fiduciosi nel futuro e consapevoli che la strada da Mooney intrapresa sia quella vincente”.

La carta emessa da Mooney ed appartenente al network Intesa Sanpaolo è uno strumento di pagamento contactless inclusivo, comodo e sicuro, attivabile gratuitamente presso la rete di 45 mila punti vendita presenti in tutta Italia, anche nei comuni più piccoli del Paese, oltre che da smartphone e tablet attraverso app. Dotata di IBAN italiano, che la rende una vera e propria “carta-conto”, la prepagata permette di fare acquisti presso negozi fisici ed online in totale sicurezza – grazie al protocollo 3D Secure – attraverso il circuito di accettazione Visa. Inoltre, può essere aggiunta al proprio wallet Google Pay, consentendo di effettuare pagamenti direttamente dallo smartphone, senza la necessità di portarla con sé.

Frutto dell’esperienza di Mooney nel mondo dei servizi di prossimità e della collaborazione con Intesa Sanpaolo, la carta favorisce il percorso di digitalizzazione dei pagamenti e accompagna i cittadini verso una società sempre più cashless.

“La carta Mooney spicca per l’alto livello di innovazione e sono molto contenta che sia stata eletta Prodotto dell’Anno da consumatori sempre più esigenti e digitali. Il nostro Logo potrà essere per Mooney un veicolo di fiducia proprio perché consigliato dai consumatori stessi e un booster per il WOM – ha dichiarato Simonetta Flores, Founder and CEO di Eletto Prodotto dell’Anno in Italia. – L’89% dei consumatori conosce Prodotto dell’Anno diventandone “influencer”. Ed è proprio il passaparola la forza del Logo: infatti, l’80% degli utenti è molto più disposto a comprare un prodotto/servizio se è stato consigliato da altri acquirenti, amici o parenti”.