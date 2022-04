Beghelli, utile netto 3,1 mln

Fatturato consolidato 2021 a 148 milioni di euro, in incremento del +16,2% rispetto all’anno precedente, margine operativo lordo a 15,1 milioni, in miglioramento di 7 milioni di euro (+86%) e utile netto di gruppo pari a 3,1 milioni. Sono questi i dati dell’andamento economico 2021 del Gruppo Beghelli (nella foto, il fondatore Gian Pietro Beghelli), attivo nel settore dell’illuminazione di emergenza e a risparmio energetico e in quello dei sistemi elettronici per la sicurezza, in ambito domestico e industriale.

Rispetto alle aree di attività, informa una nota, i ricavi netti consolidati 2021 del settore illuminazione, sono stati pari a 137,5 milioni di euro, in incremento del +12,3% rispetto a quelli registrati nell’esercizio precedente.

L’incidenza della linea illuminazione sui ricavi complessivi si è attestata al 92,9%, mentre i ricavi netti consolidati 2021 del settore Altre attività, sono stati pari a 10,5 milioni di euro, con un incremento più che raddoppiato rispetto al 2020. A guidare i risultati di questa area, le vendite del “SanificaAria Beghelli”, dispositivo per la sanificazione dell’aria da virus e batteri, con circa 100.000 apparecchi installati, di cui il 20% all’estero.