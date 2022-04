Università di Cagliari, arrivano 6 nuovi corsi di laurea

L’università di Cagliari offrirà nel prossimo anno accademico sei nuovi corsi di laurea, tre dei quali in ambito ingegneristico. In particolare, si potrà conseguire un titolo professionalizzante, il primo in Sardegna, in Tecniche per l’edilizia e il territorio, al termine di un percorso che prevede laboratori e tirocini in imprese, studi professionali, enti pubblici e privati.

Nel manifesto degli studi – con 42 corsi di laurea triennali, sei magistrali a ciclo unico e 38 magistrali – presentato dal rettore Francesco Mola, le altre novità sono il corso in Ingegneria dell’Energia sostenibile, quello in Ingegneria elettronica, informatica e delle telecomunicazioni e il corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico. In ambito umanistico, saranno inaugurati il corso di laurea magistrale in Storia dell’arte e uno magistrale in Archeologia.

L’ateneo presenterà la sua offerta per il 2022-2023 nelle Giornate di orientamento del 1 e 2 aprile, che saranno online, in diretta streaming a causa del protrarsi dell’emergenza pandemica. “Sei tutor di orientamento forniscono informazioni agli studenti e alle studentesse per la scelta”, precisa la protettrice per l’Orientamento, Valentina Onnis, ricordando l’attività di supporto che l’ateneo offre tutto l’anno. “Ci sono poi studenti e studentesse ‘buddy’, che indicano il percorso più idoneo e tante altre attività dal terzo anno delle superiori perché la scelta sia più consapevole e ragionata coi docenti”.

C’è poi l’offerta e-learning. “Abbiamo cinque corsi che coprono un ampio spettro: economia aziendale, ingegneria elettrica ed elettronica, scienze dell’amministrazione, beni culturali e scienze della comunicazione”, spiega Gianni Fenu, prorettore vicario. “Stiamo pensando di affiancare un’offerta di laurea magistrali. Gli investimenti fatti in questo periodo serviranno per avere una didattica all’avanguardia anche per il longlife learning”.

“Il nostro obiettivo”, ribadisce Mola, “è avere in ognuna delle sei facoltà dell’ateneo un nucleo che lotta contro l’abbandono. Purtroppo, anche il counseling psicologico riceve sempre più richieste: la pandemia ci ha insegnato tante cose, per questo continueremo a investire”.

“Con la Regione”, aggiunge il prorettore alla didattica, Ignazio Putzu, “portiamo avanti un progetto sulla lingua inglese, per portare tutte le studentesse e gli studenti a livello B2”.