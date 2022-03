Industria del risparmio gestito, a febbraio raccolti 6,3 mld

A febbraio l’industria del risparmio gestito ha raccolto 6,3 mld di euro, un dato che fa salire il saldo complessivo della raccolta netta nei primi due mesi dell’anno a 10,6 mld. I fondi aperti registrano un saldo netto positivo per 4 mld mentre nelle gestioni di portafoglio confluiscono 2 mld netti, di cui la metà afferenti a mandati retail. A livello di categorie i risparmiatori hanno indirizzato le proprie preferenze in particolare sui fondi azionari (+2,2 mld) e sui bilanciati (+1,6 mld).

Il patrimonio gestito a fine febbraio si è attestato a 2.508 mld per effetto della flessione dei mercati che l’Ufficio studi quantifica in circa due punti percentuali. La quota prevalente degli asset, 1.312 mld (pari al 52% del totale), è impiegata in fondi aperti e chiusi. Gli investimenti nelle gestioni di portafoglio ammontano a 1.196 mld.