Damen sceglie Leonardo per equipaggiare le nuove fregate della Marina tedesca

I sistemi di difesa navale OTO 127/64 LightWeight (LW) Vulcano di Leonardo (nella foto, il presidente Luciano Carta) sono stati selezionati dal cantiere Damen per equipaggiare le quattro fregate F126, cui si aggiungono due opzionali, della Marina militare tedesca. L’accordo include servizi di supporto e manutenzione, simulatori per la formazione dell’equipaggio e attività di bordo per l’integrazione e la messa in esercizio.

L’OTO 127/64 LW Vulcano è un sistema tecnologicamente sofisticato e completamente digitalizzato che assicura un supporto costante agli operatori e al Combat Management System di bordo per il calcolo delle soluzioni di tiro nel corso della pianificazione della missione. Unico al mondo in grado di integrare le munizioni Vulcano 127mm di Leonardo nella versione Guided Long Range (GLR) e nella versione Ballistic Extended Range (BER), oltre al munizionamento convenzionale, l’OTO 127/64 LW Vulcano è in grado di estendere la capacità di difesa della nave fino a 85 km di distanza con precisione metrica.

Il nuovo accordo rafforza ulteriormente la partership strategica di lunga data tra Leonardo – che in Germania opera con diverse attività ed è anche presente attraverso la controllata Leonardo Germany GmbH con uno stabilimento produttivo nella città di Neuss,– e la Marina militare tedesca. I sistemi per la difesa navale di Leonardo sono già a bordo di diverse tipologie di navi tedesche, incluse le fregate classe Baden-Württemberg, anch’esse dotate dell’OTO 127/64 LW Vulcano con capacità di impiego delle munizioni Vulcano.

Hein van Ameijden, Managing Director di Damen Naval ha commentato: “Il progetto F126 procede in linea con il programma e in piena collaborazione con le autorità governative. Leonardo è il partner ideale per raggiungere il nostro obiettivo di consegnare alla Marina tedesca almeno quattro fregate tecnologicamente all’avanguardia. La classe F126 fisserà nuovi standard in termini di modularità e capacità e il sistema di difesa OTO 127/64 LW Vulcano di Leonardo è un importante contributo”.

Sempre in ambito navale, Leonardo sta consolidando il rapporto strategico sia con il cantiere Damen sia con la Marina olandese. Quest’ultima ha, infatti, già selezionato anche i 127/64 LW Vulcano, insieme al sistema automatico di caricamento delle munizioni standard e Vulcano (Automatic Ammunition Handling System – AAHS), per il rinnovamento delle quattro unità multiruolo classe De Zeven Provinciën.

Selezionato nel 2020 nell’ambito di una gara europea durata diversi anni, il cantiere Damen Naval sta costruendo le quattro fregate classe F126 insieme ai partner Blohm+Voss e Thales. Il contratto prevede la prima consegna di quattro fregate tra il 2028 e il 2031 e la possibile consegna di altre due navi opzionali dopo il 2032. Tutti i lavori di costruzione saranno eseguiti interamente in Germania presso i cantieri navali di Kiel, Amburgo e Wolgast.