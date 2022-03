CleanBnB, ricavi in crescita

CleanBnB S.p.A, PMI innovativa che offre servizi completi di property management per il mercato degli affitti a breve e medio termine, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, rende noto che il Consiglio di Amministrazione, ha approvato il progetto di Bilancio di esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021 del gruppo facente capo alla Società (“Gruppo” o “CleanBnB”), redatto nel rispetto dei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (“OIC”) e soggetto a revisione legale da parte di Deloitte & Touche. “Il 2021 è stato ad oggi il migliore anno per CleanBnB in termini di fatturato e di incassi” commenta Francesco Zorgno, Presidente della Società. “Pur in un contesto ancora condizionato dalla pandemia, abbiamo comunque registrato risultati migliori rispetto agli anni precedenti. Si tratta di un trend di crescita confermato dall’andamento dei primi mesi del 2022, che i principali osservatori del settore indicano come l’anno del ritorno del turismo al livello globale a livelli più alti di prima della pandemia. Gli affitti brevi in particolare, ormai riconosciuti come soluzione sostenibile e sicura dai viaggiatori italiani e stranieri, avranno un ruolo da protagonisti.” Come doverosa premessa si rammenta che le attività del Gruppo nel corso del 2021 sono state fortemente condizionate dal protrarsi degli effetti dell’emergenza pandemica da CoVid-19. In particolare nel corso del primo semestre 2021 le misure restrittive disposte dalle autorità, sebbene meno stringenti rispetto a quelle adottate nel corso del 2020, hanno determinato una significativa limitazione dei flussi di spostamento e, di conseguenza, dei soggiorni in appartamento che sono alla base delle attività operative del Gruppo. Nel terzo trimestre del 2021 si è invece registrato un sensibile incremento dei soggiorni, anche grazie al successo delle campagne vaccinali e al contestuale alleggerimento delle restrizioni nei mesi estivi, cui ha fatto seguito a fine anno un calo delle attività di per sè fisiologico in bassa stagione, ma comunque ancora accentuato dalla recrudescenza delle nuove varianti pandemiche. L’esercizio concluso al 31 dicembre 2021, con ricavi complessivi pari ad Euro 3.980.259 (con un incremento del 79% rispetto allo stesso periodo del 2020, e del 22% rispetto al 2019), riporta un risultato netto negativo di Euro 1.178.221 (in miglioramento del +40% rispetto allo stesso periodo del 2020, e del +22% rispetto al 2019), dopo aver imputato ammortamenti per Euro 380.216. La netta crescita dei ricavi rispetto all’esercizio 2020, dovuta essenzialmente al crescente numero di soggiorni gestiti dalla società, assume particolare significato se si considera il fatto che l’anno 2021 è stato ancora condizionato dall’emergenza pandemica. Al tempo stesso va rilevato che il risultato 2021 risulta comunque migliore anche rispetto all’epoca pre-pandemia, soprattutto grazie al rinnovamento del portafoglio immobiliare gestito e alla maggiore efficienza del servizio erogato dalla Società. D’altra parte si rileva un ulteriore miglioramento dell’Ebitda rispetto all’anno 2020 legato sia al maggior volume d’affari, sia al consolidamento delle misure di incremento dell’efficienza operativa messe in atto a partire dall’inizio della pandemia. Per quanto riguarda i dati gestionali, nel corso del 2021 CleanBnB ha registrato un’ulteriore crescita del proprio portafoglio di immobili gestiti, che alla data del 31.12.2021 ha superato le 1.170 unità distribuite in 60 località italiane, in massima parte con la formula del “pacchetto FULL” di gestione completa. Il totale dei soggiorni gestiti da CleanBnB nel corso del 2021 dell’anno è stato pari a 31.039, con un incremento del 110% rispetto all’anno 2020, e superiore del 18% anche al risultato del 2019 (prima dell’impatto della pandemia da CoVid-19). Questo risultato operativo si è riflesso anche nel volume di gross booking, ovvero gli incassi dagli ospiti per i soggiorni gestiti, che hanno superato quota 11.2 milioni di Euro (oltre il doppio del 2020, e il 36% in più del 2019). Si segnala altresì che i risultati del secondo semestre 2021 hanno visto ricavi in forte crescita: in dettaglio, nel secondo semestre i ricavi hanno raggiunto Euro 2.947.150 contro il valore di Euro 1.033.110 nel primo semestre. Nel corso dell’anno 2021 anche l’EBITDA è migliorato sensibilmente, passando da un valore negativo di Euro 632.132 nel primo semestre a un valore negativo di Euro 128.888 nel secondo semestre. Si rammenta inoltre che, nel corso del mese di luglio 2021, CleanBnB ha completato un‘operazione di aumento di capitale offerto in opzione ai soci. Il numero complessivo delle nuove azioni sottoscritte è stato pari a 1.655.915, per un controvalore complessivo dell’aumento di capitale pari a Euro 1.987.098. E’ stata quindi sottoscritta una quota pari al 99,91% del totale delle azioni ordinarie offerte in opzione. Questa operazione, unitamente alle nuove linee di credito aperte nel corso del 2021, è alla base dell’incremento della posizione finanziaria netta (Euro 2.849.895 a fine 2021) del +243% rispetto al 31.12.2021 (Euro 830.839) e del +437% rispetto al 30.06.2021 (Euro 531.014).