eVISO lancia il suo nuovo portale

eVISO S.p.A. (EVS.MI) – società digitale, quotata all’EGM, con una infrastruttura di intelligenza artificiale proprietaria che crea valore per i consumatori e produttori ricorrenti di materie prime – comunica di aver creato un nuovo sito aziendale raggiungibile all’indirizzo www.eviso.ai con l’obiettivo di rendere più fruibile la comunicazione rivolta agli investitori e agli stakholder, migliorando contestualmente la distinzione tra le attività finanziarie e i singoli prodotti in piattaforma. La Società ha deciso di creare un nuovo portale web separandolo dal sito eviso.it sul quale vengono effettuate attività specifiche per i clienti finali retail o reseller del comparto energia, distinguendo in questo modo le attività Corporate da quelle commerciali. Il sito www.eviso.ai è stato realizzato con un nuovo concept che ha portato contestualmente ad un rebranding del logo, che pur mantenendo lo stesso riconoscibile lettering, ne cambia leggermente le tonalità. Il colore grigio di sfondo si avvicina al nero, la «e» assume un verde petrolio, il bianco diventa ghiaccio. Gianfranco Sorasio, nella foto, amministratore delegato di eVISO, ha commentato: “La scelta cromatica è quantomai allegorica: il verde petrolio rappresenta i Big Data utilizzati da eVISO, che sono considerati “il nuovo petrolio” per le potenzialità di creare valore; il bianco ghiaccio rappresenta la punta di un iceberg, la parte visibile della “magia” dell’Intelligenza Artificiale, al di sotto della quale vengono raccolti e analizzati miliardi di dati. Infine, ribaltando una parte delle lettere che compongono il nome eVISO si materializzano le due lettere “AI” (for Commodities), nuovo payoff che riassume il punto più alto del core tecnologico della società”. Sul sito www.eviso.ai si trovano tutte le notizie e i dati relativi alla sezione Investor Relations, una descrizione dei prodotti in piattaforma e le news che riguardano le attività e i risultati aziendali. Nei prossimi mesi il sito si arricchirà di altre sezioni e ne verrà realizzata la versione in lingua inglese. L’intero progetto è stato affidato all’Ufficio Marketing di eVISO SpA, coordinato da GD System Srl, società partecipata da eVISO.