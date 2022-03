Trenitalia, in Sicilia entrati in servizio i nuovi due treni Pop

Sono entrati in servizio gli ultimi due treni Pop acquistati dalla Regione siciliana nell’ambito del contratto di servizio con Trenitalia (nella foto, l’a. d. Luigi Corradi). Si completa così la fornitura, che porta la dotazione complessiva isolana a 25 nuovi convogli di ultima generazione. Lo rende noto l’assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti, Marco Falcone. Nelle intenzioni il 2022 sarà l’anno dei treni bimodali. I convogli diesel/elettrico in consegna saranno ben ventidue e consentiranno di rottamare i convogli più datati, elevando la qualità dei servizi regionali. Su 77 treni in dotazione alla Sicilia più della metà saranno così nuovi di zecca, rendendo così la flotta siciliana fra le più giovani d’Italia.