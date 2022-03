TIM, Luca De Meo lascia il Comitato per le nomine e la remunerazione

TIM informa che il Consiglio di Amministrazione (“Consiglio”) si è riunito oggi sotto la presidenza di Salvatore Rossi e ha preso atto della decisione del Consigliere Luca De Meo (nella foto) di lasciare il Comitato per le nomine e la remunerazione per sopraggiunti impegni lavorativi.

Il Consiglio ha deliberato di non procedere al momento alla sua sostituzione, ritenendo adeguata la composizione del Comitato con quattro Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza. De Meo nato a Milano nel 1967, si è laureato in Business Administration presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano. Ha iniziato la carriera in Renault prima di entrare in Toyota Europe e quindi nel Gruppo Fiat, dove ha gestito i marchi Lancia, Fiat e Alfa Romeo. Ha più di 20 anni di esperienza nel settore automobilistico. Nel 2009 è entrato nel Gruppo Volkswagen come Direttore Marketing, sia per le autovetture del marchio Volkswagen che per il Gruppo Volkswagen. Nel 2012 per AUDI AG è stato componente del Consiglio di Amministrazione, responsabile delle vendite e del marketing. È stato Presidente del Comitato Esecutivo di SEAT dal 1° novembre 2015 fino a gennaio 2020 e componente dei Consigli di Sorveglianza di Ducati e di Lamborghini.